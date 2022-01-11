Пожар произошел в одном из магазинов Нур-Султана

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Пожар в одном из столичных магазинов устранили огнеборцы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Нур-Султана.

"Сегодня в 08:54 в Службу пожаротушения ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о пожаре по проспекту Мангелик ел, 19/2. К моменту прибытия пожарных подразделении было установлено, что произошло возгорание в магазине COTTON, - сообщили в ведомстве.

На месте пожара работают 22 человека личного состава и четыре единицы техники. Пожар локализован в 09:22. Жертв и пострадавших нет, причина возгорания выясняется.

