Потерял память, стал странным: в Мангистау солдата-срочника вернули домой спустя неделю после призыва
Родные 19-летнего мангистауского солдата-срочника Талгата Сарсенбаева намерены написать заявление в полицию на руководство войсковой части после истории с потерей памяти у военнослужащего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
По словам родных, 4 мая парню пришла повестка. Он собирался уведомить работников Бейнеуского военкомата, что не успел пройти медкомиссию. Но, как говорит дядя Талгата, там призывника "скрутили", привезли в районную больницу, быстро выдали справку, и в этот же день на поезде отправили служить в областной центр.
"Они силой его схватили, против воли, а через неделю позвонили и сказали, что он ведёт себя необъяснимо. Разговаривает сам с собой. Вчера мы обследовали его голову, но результаты КТ и МРТ хорошие. Родных он узнаёт, но при этом ведет себя замкнуто. Он не помнит ничего. Я хочу обратиться в полицию, так как военные сами не знают, что делают, не отвечают за нашего парня", - рассказал дядя военнослужащего Кайрат Сарсенбаев.
В официальном сообщении минобороны говорится, что телесных повреждений у военнослужащего нет. Кроме того, в ведомстве опровергли информацию о том, что мангистаусца забрали в армию принудительно. В ведомстве уверяют, что парень решил отдать долг родине прямо во время прохождения медкомиссии.
"11 мая он прибыл в призывной пункт, где в ходе беседы с ним и его родственником было доведено, что он будет проходить службу в Актау, не убывая в другой гарнизон. В дальнейшем при прохождении призывной комиссии призывник А. изъявил желание служить в рядах Вооруженных сил", - прокомментировал Ренат Шарипов, заместитель командира по воспитательной работе войсковой части 25744.
В минобороны также подчеркнули, что жалоб на состояние здоровья ни во время медобследования, ни по прибытии в часть, у юноши не было. Однако спустя неделю после призыва молодой человек стал вести себя странно.
"18 мая примерно в 12:00 командование части заметило, что военнослужащий проявлял необъяснимую реакцию на происходящее вокруг, разговаривал сам с собой", - добавил Шарипов.
Военнослужащему уже поставили предварительный диагноз – ситуационный невроз. Считается, что заболевание может спровоцировать стрессовая ситуация. Если диагноз подтвердится, то Талгат пройдёт реабилитацию в военном госпитале. Когда состояние стабилизируется, то юноша приступит к службе.