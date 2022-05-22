Пострадавших при взрыве в Шымкенте навестила представитель Минздрава

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Директор департамента охраны здоровья матери и ребёнка Минздрава РК Магрипа Ембергенова вместе с начальником управления общественного здоровья Туркестанской области Маратом Пашимовым и первыми руководителями медорганизаций провели обход в клиниках, куда были госпитализированы пострадавшие при взрыве, передаёт BaigeNews.kz

По информации пресс-службы министерства здравоохранения, два пациента находятся в стабильно тяжёлом состоянии, ещё шестеро — в состоянии средней степени тяжести.





"Необходимая профильная медицинская помощь оказана в полном объёме. С больными проведена беседа, качеством оказываемой медпомощи пациенты удовлетворены", — сообщила Магрипа Ембергенова.

Пациенты областного перинатального центра № 1, рядом с которым произошёл взрыв, передислоцированы в здание областного перинатального центра № 2, в городские больницы № 1 и № 2 Шымкента, в городской перинатальный центр и в областную детскую больницу. Они находятся под постоянным наблюдением врачей и психологов.





"Организационные мероприятия по изменению маршрута госпитализации новорождённых и беременных продолжаются. Все беременные и новорождённые находятся на особом контроле", — отметила представитель Минздрава.

"Оценку нанесённого ущерба зданию и оборудованию будет давать специально созданная комиссия, также будут проверены частные аптеки", — резюмировал на пресс-конференции руководитель управления общественного здоровья Туркестанской области Марат Пашимов.





Напомним, взрыв произошёл 21 мая в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1 в Шымкенте. В тот момент в роддоме находилось 189 пациентов и 65 сотрудников.



Погибли три человека – сторож роддома, младенец и рабочий строительной компании.



От взрывной волны пострадал пятиэтажный жилой дом. Основной удар пришёлся на квартиру на последнем этаже.



По факту взрыва начато досудебное расследование.