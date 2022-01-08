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Пострадавшие объекты восстанавливают в Таразе | BaigeNews.kz 8 января, 16:35
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Фото: inform.kz

Пострадавшие объекты восстанавливают в Таразе

Пострадавшие от погромов административные здания в Таразе восстанавливают, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В акимате Жамбылской области заявили, что 8 января в Таразе начались работы по восстановлению пострадавших объектов – здания областного акимата, трех корпусов полиции и здания партии Nur Otan. В ведомстве отметили, что социальные объекты не пострадали. Кроме того, службы ЖКХ работают в штатном режиме.

Под защитой военнослужащих находится завод по производству вакцин в Отаре, как стратегический важный объект.

В Жамбылской области в связи с режимом ЧП по стране создан региональный оперативный штаб. Ситуация стабилизируется и находится под контролем местных властей.


#режим ЧП в Казахстане
8 января, 16:35
4049
Журналист

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