Пострадавшие объекты восстанавливают в Таразе

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Пострадавшие от погромов административные здания в Таразе восстанавливают, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В акимате Жамбылской области заявили, что 8 января в Таразе начались работы по восстановлению пострадавших объектов – здания областного акимата, трех корпусов полиции и здания партии Nur Otan. В ведомстве отметили, что социальные объекты не пострадали. Кроме того, службы ЖКХ работают в штатном режиме.

Под защитой военнослужащих находится завод по производству вакцин в Отаре, как стратегический важный объект.

В Жамбылской области в связи с режимом ЧП по стране создан региональный оперативный штаб. Ситуация стабилизируется и находится под контролем местных властей.