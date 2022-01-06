В беспорядках пострадали 10 медработников в Алматы

Фото: inbusiness.kz

В Алматы проходит антитеррористическая операция.

В Алматы в результате погромов и действий террористов пострадали 10 медицинских работников, передает корреспондент BaigeNews.kz. Эту информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения РК.

Ранее мы сообщали, что группа боевиков, орудующих в Алматы и вооруженных огнестрельным оружием, окружили первую и седьмую многопрофильные клинические больницы города.

Террористы не пропускали пациентов в медучреждения, пребывающих на скорой помощи, а также врачей и медперсонал. Об этом сообщила комендатура Алматы.

Напомним, в Казахстане введен режим чрезвычайного положения. Сегодня в Алматы проходит антитеррористическая операция.