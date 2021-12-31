Постепенное потепление ожидает казахстанцев в начале января 2022 года

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Северо-западный циклон из районов Белого моря вызовет осадки (преимущественно снег) на западе. Затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальной территории республики, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

При этом в Алматинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях сохранится погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра до 15-23 м/с. В западных и южных регионах ожидается гололед, в северных и центральных – метель.

В целом по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха и ослабление морозов. 3 января в северной половине страны температура воздуха составит ночью 10…18 мороза, днем - 3-8 мороза, в южной половине столбики термометров достигнут отметки ночью 0-5 тепла, местами - 0….10 мороза, днем - 3…13 тепла.