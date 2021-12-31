Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Постепенное потепление ожидает казахстанцев в начале января 2022 года
Постепенное потепление ожидает казахстанцев в начале января 2022 года | BaigeNews.kz 31 декабря, 11:32
2702
Фото: freepik.com

Постепенное потепление ожидает казахстанцев в начале января 2022 года

Северо-западный циклон из районов Белого моря вызовет осадки (преимущественно снег) на западе. Затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальной территории республики, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

При этом в Алматинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях сохранится погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра до 15-23 м/с. В западных и южных регионах ожидается гололед, в северных и центральных – метель.

В целом по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха и ослабление морозов. 3 января в северной половине страны температура воздуха составит ночью 10…18 мороза, днем - 3-8 мороза, в южной половине столбики термометров достигнут отметки ночью 0-5 тепла, местами - 0….10 мороза, днем - 3…13 тепла.


#прогноз погоды #Казгидромет
31 декабря, 11:32
2702
Журналист

Рекомендуем