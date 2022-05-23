Поставки авто в дилерские центры происходят еженедельно — АКАБ

Казахстанские автосборочные предприятия по возможности наращивают объёмы производства для удовлетворения спроса в связи с запуском программы льготного кредитования, говорят в Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), передаёт BaigeNews.kz.

"Автозаводы работают по своим планам, по возможности наращивают объёмы производства. Каждую неделю в автосалоны поступают новые автомобили. Восемь тысяч автомобилей находятся в резерве. Из них большая часть это Chevrolet, так как в последние месяцы это наиболее популярный бренд, на втором месте - Hyundai, Kia, Jac, LADA, — сказал директор по государственному регулированию АКАБ Кайрат Еламанов на брифинге .

"В первые же дни они были забронированы, с заводов в июне ожидается поставка более 2500 авто, далее с июля каждый месяц будет уже более четырёх тысяч авто марки Hyundai. По "Сарыарка автопром" - там модельная линейка более 32 моделей, из них в салонах в первые дни было более четырёх тысяч авто и на заводе стоят ещё более 1,5 тысячи авто. Начиная с июня более 6,9 тысячи авто будет поставляться", — сказал Ербол Сейпилов.