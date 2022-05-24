Постановление о повторной ревакцинации подписала главный санврач РК

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Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление "Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции в РК", передаёт BaigeNews.kz.

В документе говорится о том, что ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана три и более месяцев.

"Ревакцинация против КВИ проводится лицам, получившим полный курс вакцинации против КВИ и лицам, ранее получившим первую ревакцинацию с интервалом шесть месяцев после предыдущей профилактической прививки против КВИ", — сказано в постановлении.

Повторной ревакцинации подлежат следующие лица, имеющие высокий риск инфицирования (по приоритетности):

медицинские работники; контингент и персонал медико-социальных учреждений; сотрудники силовых структур; педагоги; контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы; лица старше 50 лет.



Постановление вводится в действие с 25 мая 2022 года.