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Постановление о повторной ревакцинации подписала главный санврач РК | BaigeNews.kz 24 мая, 01:44
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Фото: pixabay.com

Постановление о повторной ревакцинации подписала главный санврач РК

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление "Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции в РК", передаёт BaigeNews.kz.

В документе говорится о том, что ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана три и более месяцев.

"Ревакцинация против КВИ проводится лицам, получившим полный курс вакцинации против КВИ и лицам, ранее получившим первую ревакцинацию с интервалом шесть месяцев после предыдущей профилактической прививки против КВИ", — сказано в постановлении.

Повторной ревакцинации подлежат следующие лица, имеющие высокий риск инфицирования (по приоритетности):

  1. медицинские работники;
  2. контингент и персонал медико-социальных учреждений;
  3. сотрудники силовых структур;
  4. педагоги;
  5. контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы;
  6. лица старше 50 лет.

Постановление вводится в действие с 25 мая 2022 года.

#коронавирус #ревакцинация #главсанврач #постановление
24 мая, 01:44
2217
Журналист

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