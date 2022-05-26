Поссорившихся из-за качелей женщин оштрафовали в Экибастузе

Ссору из-за детской качели устроили жительницы Экибастуза, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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25 мая в 14.30 в полицию города обратились жители улицы Королёва. Они рассказали, что две женщины устроили на детской площадке скандал с криками. Выяснилось, что их дети не поделили между собой качели.
"Малыши начали ссориться и плакать, затем в ссору вступили родители. Каждая из женщин начала яростно кричать, заступаясь за своего ребёнка, используя бранные слова", — сообщили соседи.
Приехав во двор, полицейские попросили женщин успокоиться и попытались объяснить, что такое поведение — плохой пример для детей. Каждая из женщин привлечена к административной ответственности по статье 434 КРКоАП "Мелкое хулиганство". Материал хотят направить в суд.
Также в Экибастузе произошёл другой похожий случай. К жительнице одного из домов по улице Сатпаева пришла соседка. Она громко стучала в двери, заявив, что женщина поставила машину на её место на парковке. Напуганная девушка обратилась за помощью в полицию. В отношении устроившей скандал женщины составили административный протокол за совершение мелкого хулиганства.
Всего в 2022 году полицейскими Павлодарской области за мелкое хулиганство привлечено к административной ответственности 460 человек.