Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице

Фото: Фото Артёма Чурсинова

Выставка будет открыта до 12 июня.

В преддверии 1 июня, когда казахстанцы отмечают День защиты детей, в Русском доме в Нур-Султане открылась выставка рисунков "Глазами детей", передаёт BaigeNews.kz.

"Экспозиция рассказывает обо всём многообразии и великолепии нашей планеты, представляет мир таким, каким его видит подрастающее поколение: от морских глубин до космических просторов, от бескрайних степей до шумных мегаполисов", — написано в релизе мероприятия.

Работы, представленные на выставке, были созданы юными воспитанниками студии "АртиШок" столичного Дворца школьников им. М. Утемисова.

Руководитель культурных и просветительских программ Русского дома в Нур-Султане Ольга Скальчук обратилась с приветственным словом к посетителям выставки.

"Выставка приурочена к Международному дню защиты детей. Представленные работы призывают нас всех — и детей, и взрослых — задуматься о том, как хрупок наш мир, как многое в нём сегодня нуждается в нашем внимании и защите: природа, семья, культурное наследие, в конце концов, человеческая душа", — сказала сотрудница столичного Русского дома.

Педагог дополнительного образования, художница и арт-терапевт Светлана Руденко рассказала, что эту выставку она организовала вместе со своими воспитанниками.

"Дети у меня занимались на протяжении трёх лет. Этот выставкой мы решили подытожить наш учебный год. Идея самой выставки в том, чтобы картины показывали мир глазами детей. Мы даже не давали названия этим картинами, чтобы родители сами посмотрели и поняли в чём заключается идея его картины. Или же, к примеру, ребёнок покажет своей маме свою работу и сам же на ходу придумает какой-то образ или же название своей картины. Поэтому здесь нет какой-то конкретной тематики. Единственное, о чём мы их попросили, передать мир так, как они его представляют", — сказала педагог.

Светлана Руденко также отметила, что самому младшему участнику выставки пять лет, а самому старшему — четырнадцать. Есть дети, которые занимаются с ней уже три года, а есть те, которые пришли всего два месяца назад и уже участвуют в выставке.

Фотографии Артёма Чурсинова