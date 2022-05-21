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Последствия непогоды сняли на видео в Мангистауской области | BaigeNews.kz 21 мая, 00:47
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Последствия непогоды сняли на видео в Мангистауской области

Последствия сильного дождя с ветром сняли на видео в Мангистауской области. В селе Бейнеу из-за стихии повреждён газопровод, сорваны кровли, упали заборы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как уточнили в ДЧС региона, без крыш остались Дом культуры и поликлиника №3 в селе Бейнеу.

На улице Уали частично разрушен газопровод, без газа остались четыре частных жилых дома.


"Пострадавших нет. Работниками АО "КазТрансГаз Аймак" и АО "Бейнеуэнергосервис" ведутся ремонтные работы", - сообщили в ведомстве.

Судя по видео, распространяемым в соцсетях, повреждены и другие постройки.



#непогода #Мангистау
21 мая, 00:47
3093
Журналист

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