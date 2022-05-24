Последний уличный таксофон отключили в Нью-Йорке

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Последнюю телефонную будку с оплатой за разговор монетами отключили от сети 23 мая в Нью-Йорке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА "Новый день".

Президент района Манхэттен Марк Левин в сопровождении муниципальных властей и прессы "закрыл" последнюю будку с логотипом телекоммуникационной компании Bell System и двумя телефонами на углу 7-й авеню и 50-й улицы в центре Нью-Йорка.

"Я был здесь сегодня, чтобы в последний раз попрощаться со знаменитым таксофоном в Нью-Йорке. Я не буду скучать по отсутствию гудка, но должен признаться, что испытал приступ ностальгии", — написал Марк Левин в своём Twitter.

Проводные таксофоны-автоматы начали исчезать с улиц Нью-Йорка в начале 2000-х, когда появились сотовые телефоны, а после смартфоны.

Начиная с 2015 года в Манхэттене установили тысячи точек доступа LinkNYC, предлагающих Wi-Fi и бесплатные местные звонки. В перспективе эти новые киоски должны постепенно подключаться к сети 5G. По данным СМИ, "на память" в Манхэттене останутся четыре старомодные телефонные будки в престижном Верхнем Вест-Сайде, на Вест-Энд-авеню на 66-й, 90-й, 100-й и 101-й улицах.