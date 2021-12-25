После ЧП со школьным автобусом в Павлодарской области инициировали проверки

В Павлодарской области проверят на безопасность школьные автобусы, сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на телеканал «КТК».
«После ЧП с возгоранием школьного автобуса Ефремовской школы нами будет проведена служебная проверка. Кроме того, выехала спецпроверка ДЧС для выяснения обстоятельств возгорания. Помимо этого, будут проверены все школьные автобусы нашего района для выяснения на предмет безопасности», - сообщила главный специалист отдела образования Павлодарского района Бота Аманова.
Напомним, 23 декабря школьный микроавтобус загорелся
на трассе в Павлодарской области. В салоне было шестеро учеников. Водитель и сопровождающий успели эвакуировать школьников из горящего автомобиля. А уже через минуту пламя охватило весь кузов.
По предварительной версии, причиной возгорания стала автомобильная печь, которую ремонтировали на СТО неделю назад.