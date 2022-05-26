Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Порядочность и компетентность – глава МВД назвал главные качества полицейских
Порядочность и компетентность – глава МВД назвал главные качества полицейских | BaigeNews.kz 26 мая, 11:23
1728
Фото: polisia.kz

Порядочность и компетентность – глава МВД назвал главные качества полицейских

Глава МВД Марат Ахметжанов провёл расширенное инструктивное совещание с руководством и личным составом территориальных департаментов, городских и районных подразделений полиции, учебных заведений МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

“Мы живем в уникальном историческом периоде становления нового Казахстана. Настало окно возможностей. Запросы общества и политическая воля руководства страны максимально совпадают. Что просит общество, то и предъявляет сегодня как требование Глава государства. Это и есть концепция “слышащего государства”. На следующей неделе, 5 июня, пройдёт республиканский референдум по проекту поправок в Конституцию. Предстоят масштабные и значимые изменения будущего нашей страны”, – отметил Марат Ахметжанов.

Помимо этого, глава ведомства напомнил о конкретных требованиях МВД к сегодняшним полицейским и прямых обязанностях сотрудников органов внутренних дел.

В первую очередь мы ставим два требования – порядочность и компетентность. Больше ничего не требую от вас. Остальное, все, что в моих силах, я сделаю. Ведомством будет продолжено создание условий для эффективной работы полицейских по обеспечению правопорядка и безопасности граждан”, – подчеркнул министр.


#МВД #полиция #Марат Ахметжанов
26 мая, 11:23
1728
Журналист

Рекомендуем