Порядка трех тысяч человек задержали в Шымкенте по подозрению в участии в беспорядках

Фото: inform.kz

В Шымкенте задержали 2 716 лиц, подозреваемых в участии беспорядков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на комендатуру города.

Сообщается также, что к административной ответственности привлекли 177 граждан, из них 175 человек арестованы на 15 суток и двое оштрафованы.

За нарушение комендантского часа к административной ответственности привлекли 33 правонарушителя, из них арестовали 25. По всем возбужденным уголовным делам 52 участника беспорядков доставили в ИВС.

На блокпостах проверили семь тысяч автомашин. При осмотре одной из них был изъят один газовый пистолет, один обрез калибра 16 миллиметров с шестью патронами, один травматический пистолет, переделанный на боевой калибр девять миллиметров с пятью боевыми патронами, 67 боевых патронов калибра 7,62 миллиметра и три боевых патрона калибра 5,45 миллиметра.