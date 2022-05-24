Порядка пяти миллионов тенге выманил аферист у доверчивых туркестанцев. Его осудили на семь лет

Фото: Артём Чурсинов

Полиция Туркестанской области доказала вину молодого человека, подозреваемого в крупном мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz.

В областном ДП рассказали, что в марте 2021 года в Сайрамское РУП обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, в октябре 2020 года она села в такси по маршруту Аксукент-Карамурт. По дороге водитель заверил женщину, что поможет законно перевезти внука, воспитывающегося в детском доме в Узбекистане, обратно в Казахстан. Мальчик был сыном умершей дочери пострадавшей.

Женщина передала более 600 тысяч тенге аферисту, но так и не встретилась с внуком. Тогда женщина обратилась с заявлением к полицейским. Его зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Спустя неделю с аналогичными заявлением в полицию обратился ещё один житель района, ставший жертвой афериста. В этот раз некий знакомый пообещал мужчине помочь оформить опекунство над детьми, оставшихся от дочери с зятем, погибших в ДТП. Мошенник сообщил, что у него есть люди в Нур-Султане, которые помогут уладить дело. За эту услугу он выманил у потерпевшего около четырёх миллионов тенге.

Следственно-оперативная группа установила личность подозреваемого. Им оказался мужчина, отбывающий наказание в виде пяти лет лишения свободы, вынесенный Толебийским районным судом. То есть, мошенник совершил преступления до приговора, а полученные деньги потратил на свои нужды.

Решением Сайрамского районного суда подсудимого признали виновным по статье 190 УК РК ("Мошеничество") и назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Вместе с предыдущим приговором мошеннику назначили семь лет лишения свободы в соответствии с частью 6 статьи 58 УК РК.