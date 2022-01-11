Порядка одного миллиарда тенге составил предварительный ущерб компании Kcell

Фото: Kcell

Мародеры разграбили шесть магазинов Kcell Storе в Алматы и Алматинской области. По сообщению пресс-службы компании, предварительный ущерб составил порядка одного миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz.

Кроме того, два крупных офиса компании Kcell подверглись нападению. Сотрудники оператора мобильной связи, оставшиеся в дата-центре, самостоятельно защищали инфраструктуру. Так, 5 января около 21:00 на головной офис компании в Алматы было совершено нападение. Около 200 человек проникли на территорию офиса. По сведениям сотрудников Kcell, нападавшие были хорошо экипированы: часть людей была вооружена, у других оказались ломы и болгарки.









"Сотрудники собственными силами защищали дата-центры. Первостепенной задачей команды Kcell стало не дать террористам захватить важнейший объект инфраструктуры, чтобы шесть миллионов абонентов оператора не остались без связи", - рассказали в пресс-службе компании.





Сообщается также, что руководители компании вошли в оперативный штаб Алматы. В числе важных задач штаба было бесперебойное обеспечение абонентов сотовой связью.



