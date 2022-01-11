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Порядка одного миллиарда тенге составил предварительный ущерб компании Kcell | BaigeNews.kz 11 января, 12:53
1196
Фото: Kcell

Порядка одного миллиарда тенге составил предварительный ущерб компании Kcell

Мародеры разграбили шесть магазинов Kcell Storе в Алматы и Алматинской области. По сообщению пресс-службы компании, предварительный ущерб составил порядка одного миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz.

Кроме того, два крупных офиса компании Kcell подверглись нападению. Сотрудники оператора мобильной связи, оставшиеся в дата-центре, самостоятельно защищали инфраструктуру. Так, 5 января около 21:00 на головной офис компании в Алматы было совершено нападение. Около 200 человек проникли на территорию офиса. По сведениям сотрудников Kcell, нападавшие были хорошо экипированы: часть людей была вооружена, у других оказались ломы и болгарки.



"Сотрудники собственными силами защищали дата-центры. Первостепенной задачей команды Kcell стало не дать террористам захватить важнейший объект инфраструктуры, чтобы шесть миллионов абонентов оператора не остались без связи", - рассказали в пресс-службе компании.


Сообщается также, что руководители компании вошли в оперативный штаб Алматы. В числе важных задач штаба было бесперебойное обеспечение абонентов сотовой связью.


"Обеспечение абонентов сотовой связью – приоритетное направление компании Kcell. С момента объявления режима ЧП сотрудники самоотверженно работают над бесперебойным поддержанием связи у абонентов. Всем абонентам Kcell и Аctiv были начислены 300 минут связи и 200 SMS по поручение главы государства Касым-Жомарта Токаева", - заключили в компании.


#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #связь
11 января, 12:53
1196
Журналист

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