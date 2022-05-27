Около 80 процентов уголовных преступников в Казахстане составили безработные

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За январь-апрель 2022 года уголовные правонарушения в Казахстане совершили 20 тысяч человек — на 1,9 процента меньше, чем годом ранее. При этом 79,2 процента (15,8 тысячи) правонарушителей составили безработные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

Из 20 тысяч правонарушителей 18,5 тысячи составили граждане РК, 464 — граждане СНГ, 69 — граждане стран, не входящих в состав СНГ. В подавляющем большинстве случаев преступниками были мужчины (17,5 тысячи человек), женщин среди нарушителей всего 2,5 тысячи человек. 454 нарушителя были несовершеннолетними.

В региональном разрезе больше всего преступников попалось на правонарушениях в Алматинской области: 2,4 тысячи человек — на 0,5 процента меньше в 2021 году. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматы (2,3 тысячи человек, минус 5,8 процента) и Нур-Султан (1,7 тысячи человек, плюс 8,5 процента). Меньше всего преступников пришлось на Кызылординскую область: 436 человек против 466 человек годом ранее.

Наибольший годовой рост численности преступников наблюдался в Северо-Казахстанской области – на 10,9 процента, до 801 человека. Наибольшее сокращение — в Жамбылской области – на 15,2 процента, до 832 человек.

Чаще всего за январь-апрель 2022 года в Казахстане преступники совершали правонарушения против собственности: 63,1 процента от общей численности (12,6 тысячи человек). В этом сегменте чаще всего попадались на кражах, мошенничестве, мелких хищениях, грабежах, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Популярны среди преступников также правонарушения против личности (1,7 тысячи человек) и транспортные уголовные правонарушения (1,4 тысячи человек).