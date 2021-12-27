Порядка 7,5 миллионов обращений отработал столичный центр iKOMEK за четыре года

Фото: УВП Нур-Султана

Городскому центру мониторинга и оперативного реагирования iKOMEK исполнилось четыре года. За это время его специалисты приняли и отработали порядка 7,5 миллионов обращений от жителей столицы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на управление внутренней политики Нур-Султана.

Причем 86,6 процента обращений решили с первого звонка.

"За четыре года деятельности Центр мониторинга и оперативного реагирования города Нур-Султан из кол-центра с единым номером 109 превратился в единую систему оперативной связи между жителями и властями города. Кроме того, Центр iKOMEK в круглосуточном режиме обеспечивает безопасность города, объединяет колл-центры коммунальных предприятий и позволяет обрабатывать обращения и предложения жителей", — отметили в столичном акимате.

С начала 2021 года сотрудники iKOMEK выявили более 16 000 административных правонарушений на сумму 38 миллионов тенге. Они также оказали содействие правоохранительным органам в раскрытии более 100 уголовных преступлений. Совместно с отделом экологической полиции ДП города ведется работа по выявлению несанкционированных свалок, которые негативно отражаются на экологии столицы.

Как отметила руководитель и разработчик концепции центра iKOMEK Жаннат Дубирова, главным достижением iKOMEK является повышение вовлеченности горожан в развитие столицы. Об этом говорит количество обращений, которое с каждым годом увеличивается.

"iKOMEK — это помощник "слышащего государства", который прислушивается к мнению и жалобам жителей города, и оперативно решает их проблемы для того чтобы каждый житель Нур-Султана чувствовал себя в безопасности и комфорте", — подчеркнула Жаннат Дубирова.

Под телефонным номером 109 на сегодняшний день объединены более 1 000 организаций в городе. Ежегодно около четырех миллионов рush-уведомлений поступают жителям об отмене занятий, аварийных и ремонтных работах, закрытии/открытии трасс через мобильное приложение iKOMEK109 или чат-бот в Telegram.

Напомним, городской центр iKOMEK создали 26 декабря 2017 года в рамках первого этапа трансформации столичного акимата. В основу его работы взята лучшая практика городов США и Канады, где служба 311 объединяет все не экстренные вопросы, а 911 — экстренные вопросы города.