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Порядка 500 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане | BaigeNews.kz 5 января, 09:48
684
Фото: freepik.com

Порядка 500 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

По регионам: в Нур-Султане – 76, в Алматы – 93, в Шымкенте – 49, в Акмолинской области –39, в Актюбинской области – 14, в Алматинской области – 12, в Атырауской области – 18, в ВКО – 16, в Жамбылской области – 4, в ЗКО – 6, в Карагандинской области – 46, в Костанайской области – 13, в Кызылординской области – 25, в Мангистауской области – 7, в Павлодарской области – 25, в СКО – 29, в Туркестанской области – 11. ⠀

Всего в стране подтверждено 990 039 случаев коронавируса.

#пандемия коронавируса #статистика #МВК
5 января, 09:48
684
Журналист

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