Портрет казахстанского коррупционера составили эксперты Transparency

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Эксперты Transparency Kazakhstan составили социологический портрет коррупционера, передает BaigeNews.kz.



Для составления усредненного образа коррупционера в Казахстане источником служили материалы уголовных дел, опубликованные на сайте Верховного Суда в разделе "Банк судебных актов" в свободном доступе.

Всего выгружено 1 524 материала за период 2019 – 11 месяцев 2021 годов. Анализу подлежали обвинительные решения судов по 11 статьям Уголовного кодекса, перечислены в таблице ниже в разрезе по годам.

Изучение материалов этих дел позволило сделать следующие выводы относительно лиц, признанных по решению суда виновными в совершении коррупционных преступлений.

83% коррупционных преступлений совершают мужчины, 17% приходится на женщин.



диапазон возраста мужчин-коррупционеров охватывает 18-71 год, две трети коррупционных преступлений были совершены ими в возрасте 26-39 лет. В среднем 20-40 коррупционных преступлений ежегодно совершено мужчинами в этом возрасте.

30% коррупционных преступлений совершили мужчины руководящего уровня.

чаще всего обвинительные решения против мужчин коррупционеров выносились за получение, дачу взяток, злоупотребление и превышение полномочий.

среди женщин, признанных решением суда виновными в совершении коррупции, возрастной диапазон колеблется в пределах 22-62 лет.

на долю женщин - руководительниц пришлось 29% коррупционных преступлений.

основной пик совершения коррупционных преступлений среди женщин приходится на возраст 28-43 года. В среднем по 4-6 коррупционных преступлений ежегодно были совершены женщинами в этом возрасте.

женщины оказывались фигурантами уголовных дел по фактам дачи, получения взятки, посредничества во взяточничестве, служебного подлога, превышения полномочий.

Обзор региональной динамики вынесения обвинительных заключений показал, что в 2019 году наибольшее число судебных решений по коррупции было вынесено в Алматинской области – 57, г. Шымкент – 51, г. Нур-Султан – 45.

В 2020 году на первом месте по числу обвинительных решений о коррупции оказалась Западно-Казахстанская область – 68, сместив Алматинскую область на вторую позицию с 59 решениями судов. В Алматы вынесено 43 решения.

За 11 месяцев 2021 года больше всего обвинительных решений вынесено в Алматинской области, Алматы и Нур- Султане (43, 37 и 37 соответственно).

Изучение профессий, мест работы и сфер деятельности лиц, осужденных за коррупцию, показал, что служащие органов внутренних дел, акиматов, включая акимов, сотрудники налогового комитета министерства финансов, военнослужащие, министерств сельского хозяйства, здравоохранения и уголовно-исполнительной системы.

Со стороны населения чаще совершали коррупционные преступления: наемные рабочие, водители автотранспортных средств, безработные, предприниматели и директора компаний (ТОО, АО).

Более полутора тысячи коррупционных преступлений совершено в Казахстане с начала 2021 года. В коррупции изобличено 1280 лиц, из которых 159 руководителей различного уровня.Всего в бюджет государства возмещено более 20 миллиардов тенге ущерба.

Одной из самых коррумпированных отраслей в Казахстане является агропромышленный комплекс. За последние пять лет на госсубсидии в АПК в Казахстане было выделено более двух триллионов тенге.

Бюджетные средства растворяются, единого контроля за их использованием нет, считает Президент страны.

О том, как работали коррупционные схемы по хищению госсубсидий в АПК, подробно доложил Президенту глава Антикора.



