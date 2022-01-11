"Пора завершать игру с цифрами и переходить к реальным делам" - Глава государства

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Правительству Казахстана следует обеспечить своевременное принятие Социального кодекса. Об этом высказался глава государства Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, Президент отметил, что требуется качественное обновление социально-трудовой сферы в стране, передает BaigeNews.kz.



"Благополучие граждан и их социальное самочувствие должны быть главными и всегда находиться в фокусе внимания государства. Пора завершать игру с цифрами и переходить к реальным делам. Зачастую госорганы любят маскировать ситуацию терминами вроде "продуктивные самозанятые" и "неформальная занятость", и так далее. В результате, многие люди остаются один на один с безработицей и социальной незащищенностью", - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что требуется качественное обновление социально-трудовой сферы. В этих целях следует принять комплекс следующих мер, продолжил Токаев.

"Разработать программу повышения доходов населения. Работа должна быть точной и адресной. На каждом управленческом уровне стоит ставить конкретные показатели снижения бедности. Предстоит выявить реальное количество нуждающихся в трудоустройстве. Поручаю Правительству совместно с НПП "Атамекен" в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения", - сказал Токаев.

"В рамках данного документа мы должны адаптировать социальную политику под новые реалии, с учетом вызовов пандемии и накопившихся проблем. Социальный кодекс должен стать ключевым элементом нового общественного договора", - сказал он.

"Особое внимание следует уделить снижению безработицы, особенно молодежной. Выпускники вузов, колледжей, особенно молодежь без образования, не всегда имеют возможность трудоустроиться на постоянные рабочие места. Мы это хорошо знаем. Выживают, перебиваясь случайными заработками. Некоторые в поисках дохода могут переступить закон. Поручаю Правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия и размера оплаты труда по проектам "Молодежная практика" и "Первое рабочее место"", - сказал Токаев.

"Правительству поручается проработать возможность увеличения соответствующего гранта в два раза до 400 МРП", - добавил он.

Токаев подчеркнул, что Правительству следует обеспечить своевременное принятие Социального кодекса.Также Глава государства также высказался о безработице.Президент добавил, что важно создавать условия для реализации деловых инициатив молодежи и уязвимых категорий населения.



