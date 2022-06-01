Поправки в Конституцию с общественниками обсудила партия "Ауыл" в Костанае

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1 июня народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" провела в Костанае встречу с учёными, активистами и общественниками города, передаёт BaigeNews.kz.
Председатель Костанайского областного филиала НДПП "Ауыл", доктор экономических наук, профессор, президент Костанайского инженерно-экономического университета имени М. Дулатова Сабит Исмуратов отметил, что сельское хозяйство — одна из крупных и наиболее важных отраслей экономики Казахстана. По его словам, сельское хозяйство является основным поставщиком сырья для товаропроизводителей в пищевой промышленности. Поэтому политика стимулирования и поддержки устойчивого сельского хозяйства — одна из главных задач страны. Кроме того, Сабит Исмуратов подчеркнул актуальность и необходимость внесения поправок в Конституцию.
Также на встрече присутствующим детально разъяснили поправки и дополнения в Конституцию и призвали принять активное участие в референдуме. Участники встречи поддержали проведение референдума, а также необходимость внесения поправок в Конституцию РК.
"Партию "Ауыл" всегда интересуют и беспокоят насущные проблемы граждан, такие как стабильный заработок, качественное медицинское обслуживание, обеспеченность жильем, защита прав и свобод и обеспечение личной безопасности. Партия "Ауыл" полностью поддерживает политический курс Главы государства и проведения референдума. Участники встречи всецело поддержали все дополнения и поправки, предлагаемые для внесения в Конституцию РК", — говорится в сообщении.
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