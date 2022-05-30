Поправки в Конституцию разъяснили студентам Казахской академии спорта и туризма

В Алматы прошла встреча с преподавателями и студентами Казахской академии спорта и туризма по вопросам конституционной реформы в стране, передает BaigeNews.kz
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В ходе встрече спикеры Роза Бадаева (директор колледжа физической культуры, туризма и сервиса, почетный работник образования РК), Серик Есматов (депутат маслихата Алматы, член партии Amanat), Асия Аканова (директор ОФ "Kumis Khasyr", депутат маслихата Алматы), Нурсултан Беккайров (председатель Лиги волонтёров Казахстана) проинформировали о предлагаемых в Конституцию поправках.
Спикеры подчеркнули, что решение о внесении изменений в Конституцию будет приниматься на общереспубликанском референдуме 5 июня, где каждый гражданин страны может сделать свой выбор.