Цели референдума по поправкам в Конституцию обсудили в Актюбинском региональном университете

Встреча по разъяснению целей референдума 5 июня прошла в Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова, передаёт BaigeNews.kz
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Коллективу университета рассказали о целях и значении конституционных реформ. Депутат Актюбинского областного маслихата Сансызбай Фархат Сарсенбайулы разъяснил изменения и дополнения в Конституцию Казахстана.
Член областного общественного совета Ахметов Кошкинбай рассказал об историческом значении республиканского референдума, его целях и задачах. В мероприятии также приняли участие депутаты маслихата, общественные деятели, преподаватели и сотрудники университета.