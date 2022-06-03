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Цели референдума по поправкам в Конституцию обсудили в Актюбинском региональном университете | BaigeNews.kz 3 июня, 17:47
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Фото: inform.kz

Цели референдума по поправкам в Конституцию обсудили в Актюбинском региональном университете

Встреча по разъяснению целей референдума 5 июня прошла в Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова, передаёт BaigeNews.kz.

Коллективу университета рассказали о целях и значении конституционных реформ. Депутат Актюбинского областного маслихата Сансызбай Фархат Сарсенбайулы разъяснил изменения и дополнения в Конституцию Казахстана.

Член областного общественного совета Ахметов Кошкинбай рассказал об историческом значении республиканского референдума, его целях и задачах. В мероприятии также приняли участие депутаты маслихата, общественные деятели, преподаватели и сотрудники университета.
#поправки в Конституцию #референдум #вузы Казахстана #Актобе
3 июня, 17:47
869
Журналист

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