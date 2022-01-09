Помятые кабины и проколотые колеса: подробности о погромах сообщили в Мангистауской области

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Комендатура Мангистауской области распространила видео погромов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар-24". Кадры показывают, как пострадал автотранспорт на улицах города.

У машин проколоты колеса и повреждены бамперы. Даже у КАМАЗа со всех сторон помята кабина. Накануне в Управление полиции Актау доставили пять человек, которые отказывались покидать площадь. Рассматривается вопрос о привлечение их к ответственности.

"Мы не отрицаем, что за два-три дня дня имели место провокации и посягательства на военную и гражданскую технику. Но благодаря поддержке населения, пониманию жителей, мы не допустили столкновения. Поэтому я благодарю вас за поддержку, терпение и понимание. Я уверен, что мы и дальше будем вместе работать над стабилизацией этой ситуации", - аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Напомним, 4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз".

После этого в Актобе протестующие также потребовали снизить цену на газ и освободить тех, кого задержали сегодня за участие в митинге. В итоге стоимость газа в Актобе снизят до 50 тенге за литр.

Но вечером 4 января протесты в Алматы вылились в беспорядки.

Вечером 5 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана, акцентировав внимание на высокую организованность хулиганствующих элементов и на тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые, по его словам мотивированы финансово. Глава страны, который с этого дня возглавил также и Совет безопасности РК, выразил абсолютную уверенность, что наш мудрый народ преодолеет все трудности.

Затем, указами Президента РК Касым-Жомарта Токаева было дополнительно введено чрезвычайное положение в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Туркестанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской областях, а также городе Шымкенте.

Еще ранее чрезвычайные положения были введены в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.

В целом по стране, по данным национальной палаты предпринимателей "Атамекен", бизнесу из-за беспорядков и погромов нанесен ущерб на сумму до 90 миллиардов тенге. Одни только магазины торговых сетей были разрушены и разграблены на более чем 40 миллиардов тенге, не говоря о значительном ущербе, который был причинен коммерческим и государственным организациям как в Алматы, так и в Таразе, Кызылорде, Шымкенте и других областных центрах. Только в ночь на пятое января в Алматы бандитами были сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады скорой помощи, пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. В десяти регионах страны выявлено около 920 пострадавших субъектов бизнеса, причем, подавляющая часть их находится в Алматы.

Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, зафиксированы случаи изнасилования. Пострадали 10 медработников, получили ранения сотни военнослужащих Национальной гвардии, двое из которых погибли. Погибло 18 полицейских, тела двух из них были найдены с отрезанными головами, до 300 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Общая численность террористов, напавших только на Алматы, по официальным данным, озвученным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, достигает 20 тысяч человек. Террористам грозит наказание пожизненным заключением.

Стало также известно, что ранее снятый с должности председателя Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов арестован. А первый Президент государства, Елбасы Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана и призывает всех казахстанцев объединиться вокруг действующего легитимного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в борьбе за стабильность и восстановление правопорядка в стране