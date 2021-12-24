"Помрете там все" — директор школы в ВКО заставляла детей вакцинироваться

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"Получается, что у меня нет здоровых детей? Из 51 школы 49 получили вакцину. Чего вы боитесь?", — спросила директор школы у детей.Она поочередно спрашивала учеников о том, почему они не привились от коронавируса. Все вопросы директора сопровождались криком.
"Что я скажу, что все дети болеют? Если болеете, должны идти в специализированную школу, где учатся больные дети. Без вакцины вас нигде не примут...Разговариваете, как новорожденные дети", — сказала она.У одного из учеников директор спросила, где работает его отец и пригрозила ему увольнением с работы. Затем она позвонила на работу к мужчине, и сказав, что его сын не хочет ставить вакцину, попросила "принять меры".
"Я не буду возвращаться к этому вопросу. Сейчас закончится урок, поговорите с родителями. Своими ножками(...) Вы там сознание потеряете, помрете там все (...) Девочки, не обижайте меня. Вам будет очень плохо, со мной если будете дело иметь. Я не хотела это говорить, но вы заставили", — сказала директор школы.
"В социальных сетях распространилась аудиозапись, в которой директор средней школы имени Б.Момышулы Урджарского района ВКО на повышенных тонах разговаривает с детьми. В связи с данным фактом Департаментом по обеспечению качества в сфере образования ВКО была проведена проверка. Выяснилось, что после эмоциональной речи, обнародованной в соцсетях, на следующий день директор принесла свои извинения. Однако в связи с нарушением педагогической этики Управлением образования акимата ВКО принято решение о привлечении директора школы к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора", - рассказали в пресс-службе МОН РК.Управлением образования ВКО проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения норм и правил педагогической этики.
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