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  • "Помрете там все" — директор школы в ВКО заставляла детей вакцинироваться
"Помрете там все" — директор школы в ВКО заставляла детей вакцинироваться | BaigeNews.kz 24 декабря, 20:27
5796

"Помрете там все" — директор школы в ВКО заставляла детей вакцинироваться

В ВКО наказали директора средней школы имени Б.Момышулы Урджарского района, которая на повышенных тонах пыталась убедить учащихся поставить вакцину, передает BaigeNews.kz.

Аудиозапись 10-минутного разговора попала в Сеть. На ней директор школы разговаривала с учениками на повышенных тонах, позволяя себе агрессивные выпады.

Таким образом она пыталась убедить учеников поставить вакцину.
"Получается, что у меня нет здоровых детей? Из 51 школы 49 получили вакцину. Чего вы боитесь?", — спросила директор школы у детей.
Она поочередно спрашивала учеников о том, почему они не привились от коронавируса. Все вопросы директора сопровождались криком.
"Что я скажу, что все дети болеют? Если болеете, должны идти в специализированную школу, где учатся больные дети. Без вакцины вас нигде не примут...Разговариваете, как новорожденные дети", — сказала она.
У одного из учеников директор спросила, где работает его отец и пригрозила ему увольнением с работы. Затем она позвонила на работу к мужчине, и сказав, что его сын не хочет ставить вакцину, попросила "принять меры".
"Я не буду возвращаться к этому вопросу. Сейчас закончится урок, поговорите с родителями. Своими ножками(...) Вы там сознание потеряете, помрете там все (...) Девочки, не обижайте меня. Вам будет очень плохо, со мной если будете дело иметь. Я не хотела это говорить, но вы заставили", — сказала директор школы.

В Министерстве образования и науки РК отреагировали на появившуюся аудиозапись.

В МОН РК сообщили, что речь идет о директоре средней школы имени Б. Момышулы Урджарского района ВКО. Она получила строгий выговор из-за нарушения норм педагогической этики.
"В социальных сетях распространилась аудиозапись, в которой директор средней школы имени Б.Момышулы Урджарского района ВКО на повышенных тонах разговаривает с детьми. В связи с данным фактом Департаментом по обеспечению качества в сфере образования ВКО была проведена проверка. Выяснилось, что после эмоциональной речи, обнародованной в соцсетях, на следующий день директор принесла свои извинения. Однако в связи с нарушением педагогической этики Управлением образования акимата ВКО принято решение о привлечении директора школы к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора", - рассказали в пресс-службе МОН РК.
Управлением образования ВКО проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения норм и правил педагогической этики.

" Отмечаем, что законодательно школы находятся в прямом подчинении акиматов, поэтому в случае нарушения прав детей и педагогов, а также привлечения учителей к выполнению несвойственных функций просим обращаться в местные управления образования или при необходимости в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования МОН РК", — говорится в сообщении МОН РК.


#вакцина #школа #МОН РК #школьное образование
24 декабря, 20:27
5796
Журналист

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