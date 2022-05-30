Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет?

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Самым эффективным может стать повышение налоговых ставок для недропользователей.

25 мая мажилис парламента рассмотрел в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс, который разработало министерство национальной экономики. Специалисты предлагают сразу несколько мер, которые должны помочь наполнению бюджета страны. Вместе с экономическим обозревателем BaigeNews.kz Юрием Масановым разбираем, что это за меры и сколько государство от этого получит.

Что предлагают в МНЭ

Среди всех поправок можно выделить четыре основные инициативы. Это повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), отмена льгот на выплаты дивидендов, повышение налогов на цифровой майнинг и акцизов на табачную продукцию.

Суммарно, как сообщают в самом Миннацэкономики, эти меры принесут 292,2 миллиарда тенге в год. При этом самый большой вклад внесёт увеличение ставок НДПИ по твёрдым полезным ископаемым — около 200 миллиардов тенге.

Мы ранее уже писали на эту тему в начале марта. Тогда министр нацэкономики Алибек Куантыров на заседании Высшего совета по реформам заявил о планах повысить НДПИ. Тогда, правда, заявлялось о 300 миллиардах тенге доходов бюджета. Очевидно, после корректировки и диалога с бизнесом было решено не повышать ставки сильнее, чем это ударяло бы по рентабельности этого самого бизнеса.

Тем не менее повышение ставок выглядит оправданным. За 2018-2022 годы биржевые металлы показали рост цен от 40 процентов и даже выше, а небиржевые, такие как железная и хромовая руды или марганец, выросли в цене в коридоре 20-40 процентов.

Посмотрев на рост цен и растущие прибыли недропользователей, в МНЭ решили, очевидно, перевести всё это в доходы бюджета. В итоге министерство предлагает увеличить ставки НДПИ по биржевым металлам на 50 процентов, а по остальным твёрдым полезным ископаемым (то есть небиржевым) — на 30 процентов.

Вместе с увеличением налоговой нагрузки предлагаются и некоторые льготы, которые, по задумке чиновников, должны стимулировать геологоразведку и открытие в Казахстане новых месторождений. Например, предлагается освободить от НДПИ новые месторождения до момента, когда они достигнут уровня рентабельности в 15 процентов. Это будет касаться месторождений, разведка и добыча на которых начнётся после 1 января 2023 года.

Повышение ставок НДПИ должно дать бюджету около 200 миллиардов тенге дополнительных поступлений. Для понимания цифр: все доходы республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в 15,66 триллиона тенге, и от этой суммы 200 миллиардов составляют чуть больше 1,27 процента.

Кто-то может сказать, что эта сумма невелика, но в том же бюджете-2022 на "Охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности" Министерству внутренних дел выделили 261,76 миллиарда тенге. Суммы вполне сравнимые, а значит, им легко найдут полезное для страны применение.

Более того, в нынешних геополитических условиях стране нужно искать новые источники доходов, чтобы не реализовался риск остаться без денег при ухудшении внешней ситуации. Поэтому повышение ставок НДПИ оправдано.

Майнинг и табак со скромным вкладом

Гораздо более скромный вклад внесут поправки по цифровому майнингу и табачной продукции, которые дадут бюджету девять и три миллиарда тенге соответственно.

К слову, за майнинг налог уже действует — с начала 2022 года по ставке один тенге за киловатт/час потреблённой для майнинга электроэнергии. Теперь плату предлагают изменить, сделав её дифференцированной. Если упростить, то действовать теперь это будет так: чем ниже стоимость электроэнергии, которую покупает майнинговая ферма, тем больше ставка платы. И наоборот.

А если у фермы есть свои электростанции на возобновляемых источниках энергии, то ставка будет минимальной — на уровне нынешней: один тенге за киловатт/час.

В выступлении министр Алибек Куантыров прямо называет цели повышения ставок: выравнивание нагрузки на энергосистему и дестимулирование потребления электроэнергии. Казахстан действительно в 2021 году впервые за долгие годы столкнулся с дефицитом электричества и майнеров назначили одними из "виновных" за возникновение дефицита.

Хотя для справедливости стоит отметить, что виной дефицита в большей степени остаётся устаревшее оборудование электростанций, в основном очень старых, и отсутствие в индустрии денег на модернизацию мощностей. Поэтому повышение ставок может привести скорее к уходу части майнеров из Казахстана, но едва ли даст существенное высвобождение энергии для нужд экономики и граждан.

С повышением акцизов на табачную продукцию всё проще. Казахстан в рамках Евразийского экономического союза принял обязательства гармонизировать ставки акцизов на табачную продукцию. К 2024 году акцизы на сигареты должны достичь уровня не менее 28 евро.

Поэтому ставки акцизов будут постепенно увеличивать. Но к ним добавят акцизы и на другие виды табачных изделий, например, устройства с система нагревания табака.

Остановить вывод капитала?

Но самым обсуждаемым в казахстанском сегменте социальных сетей стало предложение отменить льготы по освобождению дивидендов от налогов. В Миннацэкономики предлагают установить ставку 10 процентов.

Можно предположить, что эта мера направлена на получение дополнительных налогов с крупных промышленных гигантов, например, с "АрселорМиттал Темиртау" или ERG, конечные бенефициары которых юридически находятся за рубежом, а значит, и прибыль из Казахстана выводят.

Это хорошо вписывается в концепцию Нового Казахстана, где богатые должны честно платить за работу в стране и использование её ресурсов.

Однако при прямом внедрении эта норма ударит и по реальным иностранным инвесторам, и по казахстанскому бизнесу — они ведь тоже получают дивиденды от результатов своей работы. В таком случае для них отмена льгот может стать дополнительным 10-процентным налогом и едва ли поможет развитию.

Возможно, применение этой нормы пропишут точнее подзаконными актами. Нужно помнить, что в вопросах бюджета нужно балансировать — не только повышать доходы, но и при этом не навредить самим налогоплательщикам. Без них никакого бюджета и не будет.

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