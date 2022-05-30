Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет?

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25 мая мажилис парламента рассмотрел в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс, который разработало министерство национальной экономики. Специалисты предлагают сразу несколько мер, которые должны помочь наполнению бюджета страны. Вместе с экономическим обозревателем BaigeNews.kz Юрием Масановым разбираем, что это за меры и сколько государство от этого получит.
Среди всех поправок можно выделить четыре основные инициативы. Это повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), отмена льгот на выплаты дивидендов, повышение налогов на цифровой майнинг и акцизов на табачную продукцию.
Суммарно, как сообщают в самом Миннацэкономики, эти меры принесут 292,2 миллиарда тенге в год. При этом самый большой вклад внесёт увеличение ставок НДПИ по твёрдым полезным ископаемым — около 200 миллиардов тенге.
Мы ранее уже писали на эту тему в начале марта. Тогда министр нацэкономики Алибек Куантыров на заседании Высшего совета по реформам заявил о планах повысить НДПИ. Тогда, правда, заявлялось о 300 миллиардах тенге доходов бюджета. Очевидно, после корректировки и диалога с бизнесом было решено не повышать ставки сильнее, чем это ударяло бы по рентабельности этого самого бизнеса.
Тем не менее повышение ставок выглядит оправданным. За 2018-2022 годы биржевые металлы показали рост цен от 40 процентов и даже выше, а небиржевые, такие как железная и хромовая руды или марганец, выросли в цене в коридоре 20-40 процентов.
Посмотрев на рост цен и растущие прибыли недропользователей, в МНЭ решили, очевидно, перевести всё это в доходы бюджета. В итоге министерство предлагает увеличить ставки НДПИ по биржевым металлам на 50 процентов, а по остальным твёрдым полезным ископаемым (то есть небиржевым) — на 30 процентов.
Вместе с увеличением налоговой нагрузки предлагаются и некоторые льготы, которые, по задумке чиновников, должны стимулировать геологоразведку и открытие в Казахстане новых месторождений. Например, предлагается освободить от НДПИ новые месторождения до момента, когда они достигнут уровня рентабельности в 15 процентов. Это будет касаться месторождений, разведка и добыча на которых начнётся после 1 января 2023 года.
Повышение ставок НДПИ должно дать бюджету около 200 миллиардов тенге дополнительных поступлений. Для понимания цифр: все доходы республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в 15,66 триллиона тенге, и от этой суммы 200 миллиардов составляют чуть больше 1,27 процента.
Кто-то может сказать, что эта сумма невелика, но в том же бюджете-2022 на "Охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности" Министерству внутренних дел выделили 261,76 миллиарда тенге. Суммы вполне сравнимые, а значит, им легко найдут полезное для страны применение.
Более того, в нынешних геополитических условиях стране нужно искать новые источники доходов, чтобы не реализовался риск остаться без денег при ухудшении внешней ситуации. Поэтому повышение ставок НДПИ оправдано.
Гораздо более скромный вклад внесут поправки по цифровому майнингу и табачной продукции, которые дадут бюджету девять и три миллиарда тенге соответственно.
К слову, за майнинг налог уже действует — с начала 2022 года по ставке один тенге за киловатт/час потреблённой для майнинга электроэнергии. Теперь плату предлагают изменить, сделав её дифференцированной. Если упростить, то действовать теперь это будет так: чем ниже стоимость электроэнергии, которую покупает майнинговая ферма, тем больше ставка платы. И наоборот.
А если у фермы есть свои электростанции на возобновляемых источниках энергии, то ставка будет минимальной — на уровне нынешней: один тенге за киловатт/час.
В выступлении министр Алибек Куантыров прямо называет цели повышения ставок: выравнивание нагрузки на энергосистему и дестимулирование потребления электроэнергии. Казахстан действительно в 2021 году впервые за долгие годы столкнулся с дефицитом электричества и майнеров назначили одними из "виновных" за возникновение дефицита.
Хотя для справедливости стоит отметить, что виной дефицита в большей степени остаётся устаревшее оборудование электростанций, в основном очень старых, и отсутствие в индустрии денег на модернизацию мощностей. Поэтому повышение ставок может привести скорее к уходу части майнеров из Казахстана, но едва ли даст существенное высвобождение энергии для нужд экономики и граждан.
С повышением акцизов на табачную продукцию всё проще. Казахстан в рамках Евразийского экономического союза принял обязательства гармонизировать ставки акцизов на табачную продукцию. К 2024 году акцизы на сигареты должны достичь уровня не менее 28 евро.
Поэтому ставки акцизов будут постепенно увеличивать. Но к ним добавят акцизы и на другие виды табачных изделий, например, устройства с система нагревания табака.
Но самым обсуждаемым в казахстанском сегменте социальных сетей стало предложение отменить льготы по освобождению дивидендов от налогов. В Миннацэкономики предлагают установить ставку 10 процентов.
Можно предположить, что эта мера направлена на получение дополнительных налогов с крупных промышленных гигантов, например, с "АрселорМиттал Темиртау" или ERG, конечные бенефициары которых юридически находятся за рубежом, а значит, и прибыль из Казахстана выводят.
Это хорошо вписывается в концепцию Нового Казахстана, где богатые должны честно платить за работу в стране и использование её ресурсов.
Однако при прямом внедрении эта норма ударит и по реальным иностранным инвесторам, и по казахстанскому бизнесу — они ведь тоже получают дивиденды от результатов своей работы. В таком случае для них отмена льгот может стать дополнительным 10-процентным налогом и едва ли поможет развитию.
Возможно, применение этой нормы пропишут точнее подзаконными актами. Нужно помнить, что в вопросах бюджета нужно балансировать — не только повышать доходы, но и при этом не навредить самим налогоплательщикам. Без них никакого бюджета и не будет.
Примечание: Позиция автора может не совпадать с мнением редакции.
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