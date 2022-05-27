Полураздетый ребёнок сбежал из детсада в Усть-Каменогорске. Родителям об этом не сообщили

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Ребёнок сбежал во время тихого часа из детского сада в Усть-Каменогорске. Родители узнали о случившемся, только когда мальчик самостоятельно добрался до дома, передаёт BaigeNews.kz.
О происшествии мать ребёнка сообщила в Instagram.
"Сегодня мой ребёнок ушёл в одних трусиках и сандаликах из садика. Говорит, все спали, группа была открыта, он обулся и ушёл. Пришёл домой сам. Хорошо, дома был старший сын, открыл ему. Так он по проезжей дороге шёл, могло случиться страшное, и машина сбить, и всё, что угодно. Спустя час я приехала в сад, они даже не вызвали полицию и мне не позвонили. Надеюсь, виновные понесут наказание", - написала женщина.
Под постом пользователи негодуют не только потому, что малыш смог беспрепятственно уйти из детсада, но и из-за того, что никто из прохожих не обратил на него внимания и не поинтересовался, куда направляется полураздетый ребёнок.
Инцидент прокомментировали в городском отделе образования.
"ТОО "Успех голд-8" - детский сад "Алтын бесік" по адресу проспект Н. Назарбаева, 91/1 является частным детским садом. От директора истребована объяснительная, воспитатель данной группы уволена", - сообщили в ведомстве.
На странице садика в Instagram указано, что в учреждение принимают детей с полутора лет.
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