Полураздетый ребёнок сбежал из детсада в Усть-Каменогорске. Родителям об этом не сообщили

Фото: img.aws.la-croix.com

Ребёнок сбежал во время тихого часа из детского сада в Усть-Каменогорске. Родители узнали о случившемся, только когда мальчик самостоятельно добрался до дома, передаёт BaigeNews.kz.



О происшествии мать ребёнка сообщила в Instagram.

"Сегодня мой ребёнок ушёл в одних трусиках и сандаликах из садика. Говорит, все спали, группа была открыта, он обулся и ушёл. Пришёл домой сам. Хорошо, дома был старший сын, открыл ему. Так он по проезжей дороге шёл, могло случиться страшное, и машина сбить, и всё, что угодно. Спустя час я приехала в сад, они даже не вызвали полицию и мне не позвонили. Надеюсь, виновные понесут наказание", - написала женщина.

Под постом пользователи негодуют не только потому, что малыш смог беспрепятственно уйти из детсада, но и из-за того, что никто из прохожих не обратил на него внимания и не поинтересовался, куда направляется полураздетый ребёнок.



Инцидент прокомментировали в городском отделе образования.

"ТОО "Успех голд-8" - детский сад "Алтын бесік" по адресу проспект Н. Назарбаева, 91/1 является частным детским садом. От директора истребована объяснительная, воспитатель данной группы уволена", - сообщили в ведомстве.

На странице садика в Instagram указано, что в учреждение принимают детей с полутора лет.



