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Получателям АСП продлят выплаты на первый квартал 2022 года | BaigeNews.kz 6 января, 16:04
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Фото: inform.kz

Получателям АСП продлят выплаты на первый квартал 2022 года

Людям с инвалидностью, которые должны пройти переосвидетельствование, продлят статус.

Получателям АСП, у которых истекает срок в 2021 году, продлят выплаты на первый квартал 2022 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

"Министерство труда и социальной защиты населения РК на время действия ЧП принимает все необходимые меры по выполнению обязательств государства по социальному обеспечению. А именно, всем получателям АСП (адресное социальное пособие - прим. ред.), действующим в четвертом квартале 2021 года, будет автоматически продлена на первый квартал 2022. Гражданам нет необходимости куда-либо ходить. Лицам с инвалидностью, у которых наступает срок переосвидетельствования, будет продлен автоматически статус инвалидности. Этим гражданам тоже нет необходимости куда-либо ходить", - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов в СЦК.

Он подчеркнул, что все обязательства государства по социальному обеспечению, а именно выплаты пенсий и пособий исполняются в полном объеме и в срок.

В ходе беспорядков в Алматы совершены нападения на отделения ряда банков второго уровня, в том числе три филиала в Алматы и один в Таразе.

С 6 января в Казахстане приостановлена работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня, страховых брокеров, микрофинансовых организаций, Казахстанской фондовой биржи и т.д.






#АСП #министерство труда и социальной защиты #режим ЧП #социальные пособия
6 января, 16:04
1600
Жадра Жулмухаметова Журналист

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