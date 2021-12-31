Польша освободила биткоин-биржевика с запретом его экстрадиции в Казахстан

Фото: bbc.com

Бывший глава закрывшейся российской биржи WEX освобожден в Польше с запретом экстрадиции в Казахстан.

В августе польская полиция по запросу из Казахстана задержала бывшего директора закрывшейся в 2018 году биржи WEX Дмитрия Васильева. Однако теперь суд постановил освободить его. Как передает BaigeNews.kz, изданию "РБК" удалось пообщаться с Васильевым.

Он рассказал, что уже находится в России, однако дело против него в Польше пока не закрыто. Арест же его был связан с запросом прокуратуры Казахстана, которая просила экстрадировать главу WEX.

"Да, он на свободе. Польский суд запретил его экстрадицию в Казахстан, но решение еще не окончательное", — рассказал польский адвокат Васильева Кшиштоф Брола.

Васильева арестовали на основании ордера Интерпола по требованию Казахстана в аэропорту Варшавы в середине августа, после того как со счетов Wex пропали 450 миллионов долларов. Польская газета Wyborcza передавала, что за исчезновение денег, которые принадлежали инвесторам из Европейского союза, в том числе из Польши, и других стран по всему миру, несет ответственность руководство бирж. Окружной суд Варшавы арестовал тогда Васильева на 40 суток. Казахстан подал в польскую прокуратуру запрос о его экстрадиции.

Дело в том, что еще весной 2019 года департамент полиции города Алматы открыл розыскное дело в отношении экс-владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева. Основанием для этого стало уголовное дело о мошенничестве — ЕРДР №187514031004390.





Согласно официальному постановлению, в сентябре 2018 года Дмитрий Васильев посредством биржи WEX завладел 20 тысячами долларов, принадлежащими жителю города Алматы. А уже 12 марта 2019 года Васильев заочно был признан подозреваемым по уголовному делу. 3 апреля Дмитрий Васильев объявлен в межгосударственный розыск — на территории стран СНГ. В случае поимки ему грозил арест. Однако, как мы видим, Польша арестовала и выпустила подозреваемого.

Если вина Васильева все же будет доказана, за мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием пользователя информационной системы, ему как минимум грозит штраф в размере до 4000 месячных расчетных показателей, максимум — лишение свободы на срок до 4 лет с конфискацией имущества.

Однако сам Васильев подчеркивает, что продал площадку еще в 2018 года и к потере денег инвесторов не имеет отношения. Значительная часть из исчезнувших 450 миллионов долларов принадлежит инвесторам со всего мира, хотя большая часть клиентов WEX была из стран бывшего СССР.

Напомним, что криптовалютная биржа Wex, по неподтвержденным данным, стала преемницей биржи BTC, домен которой был арестован ФБР: американские власти считали, что киберпреступники отмыли через биржу более четырех миллиардов долларов. Между тем, сам владелец BTC Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года. Ранее Васильев был арестован в Италии, однако тогда ему удалось вернуться в Россию.