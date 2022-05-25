Полмиллиона долларов пытались незаконно вывезти из Казахстана

В Комитете национальной безопасности сообщили о попытке нелегального вывоза 500 тысяч долларов из Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В начале мая пограничники в автомобильном пункте пропуска "Аухатты" в Жамбылской области предотвратили незаконный вывоз свыше 500 тысяч долларов. Задержанный гражданин и валюта переданы в отдел полиции по Кордайскому району", - говорится в сообщении.

Напоминаем, указом президента запрещен вывоз из РК наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов.