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Полиция обнаружила лаборатории по культивированию марихуаны в Актау | BaigeNews.kz 29 мая, 01:12
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Фото: lada.kz

Полиция обнаружила лаборатории по культивированию марихуаны в Актау

Актауские полицейские пресекли деятельность двух фитолабораторий по культивированию марихуаны. Обе располагались в жилых домах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По информации полиции, в одном из микрорайонов был задержан 29-летний мужчина. Лаборатория у него находилась на втором этаже жилого дома. Изъято 13 кустов конопли, ёмкости со специальной жидкостью - минеральные удобрения.

По второму факту задержан ранее судимый 38-летний мужчина. По месту проживания у него изъято восемь кустов марихуаны, выращенные в горшках, а также разнообразные семена.

Начаты досудебные расследования по части 1 статьи 300 УК РК "Незаконное культивирование наркосодержащих растений".

В отношении задержанных избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Проводятся необходимые следственные действия.
#марихуана
29 мая, 01:12
2684
Журналист

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