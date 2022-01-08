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Полиция Алматы изымает оружие в разных частях города | BaigeNews.kz 8 января, 09:31
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Полиция Алматы изымает оружие в разных частях города

7 января на пересечении проспекта Аль-Фараби и Малая Желтоксан в Алматы полицейские блокировали автомашину марки BMW с вооруженными людьми, передает BaigeNews.kz со ссылкой на на Оперативный штаб МВД.

"В салоне находились двое мужчин 1990 и 1998 годов рождения. При их досмотре обнаружены пистолет и нож", - рассказали в полиции.

Другая группа вооруженных злоумышленников была задержана полицейскими в Медеуском районе города.

"По сигналу бдительных граждан установлена квартира, где прятались вооруженные люди. В результате спецоперации задержаны пятеро мужчин. У них изъяты охотничий карабин "Сайга" с патронами, резиновая и металлическая дубинки, две пятилитровые тары с бензином, золотые изделия", - говорится в сообщении.

Оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования, в ходе которого будет установлена принадлежность изъятого оружия и предметов.

Подозреваемые взяты под стражу.


#оружие #режим ЧП в Казахстане #беспорядки в Алматы #МВД
8 января, 09:31
7375
Журналист

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