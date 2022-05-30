Политолог Марат Шибутов призвал казахстанцев принять участие в референдуме

Казахстанский политолог Марат Шибутов призвал граждан страны принять участие в референдуме по вопросам принятия поправок в Конститцию, передаёт BaigeNews.kz
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"Референдум – это решение народа. Это решение, которое мы принимаем все вместе, это всенародное голосование. Референдум проходил у нас два раза. В 1995 году, когда сначала продлевали полномочия президента, потом принимали новую Конституцию. Сейчас принимаются изменения в Конституцию", - обратился Шибутов к казахстанцам.
Он напомнил, что референдум считается состоявшимся, если в нём примут участие не менее половины от общего числа избирателей страны.
"При этом есть ещё одно условие. Чтобы изменения в Конституцию, которые выносятся на референдум, были приняты, надо набрать не только больше половины голосов избирателей, но также чтобы за изменения проголосовали жители как минимум 11 из 17 регионов страны", - отметил политолог.
И призвал граждан страны 5 июня проголосовать за изменения в Конституцию.
"Принимайте участие в управлении нашей страной, принимайте решение, именно от вас всё будет зависеть", - сказал Шибутов.
Вы придете 05 июня на участок, он будет работать с 8:00 до 20:00ч.
получите бюллетень, там будет вопрос, «Поддерживаете ли Вы изменение в Конституцию?», ответы «да» или «нет». Соответственно вы ставите галочку в тот ответ, который вам понравится.