"Политическая жизнь казахстанцев после референдума значительно расширится" - эксперт

Ведущие казахстанские и зарубежные аналитики обсудили на площадке СЦК предстоящий референдум и политическую значимость конституционных реформ на пути системного обновления, передаёт BaigeNews.kz.

Старший научный сотрудник КИСИ при президенте РК Слямжар Ахметжаров считает, что конституционные преобразования в Казахстане нужно рассматривать в контексте модернизационной повестки. С точки зрения науки процесс модернизации состоит из трёх важных элементов: первое — экономический рост, второе — социальная мобилизация и третье — политическое развитие. Согласно теории модернизации рост благосостояния населения способствует росту запроса граждан на политические преобразования. В результате происходит развитие демократических институтов.

"Многие учёные сравнивают Казахстан с Южно-Азиатскими странами. У нас упор делался больше на экономический рост. К примеру, в Японии, Южной Корее и Тайване в середине ХХ века в результате экономического роста произошёл запрос граждан на политические реформы, в результате прошли большие демократические преобразования. В Казахстане долгое время следовали принципу: "сначала экономика, затем политика". В 90-е годы отчасти данная стратегия была оправдана, потому что страна находилась в глубоком экономическом кризисе. В начале 2000-х следование данному принципу поддерживало стабильный рост ВВП на душу населения, однако когда в 2000-х пошли требования политических реформ, власть предпочла законсервировать политические институты. В результате у нас последние 10 лет наблюдалась стагнация и это нужно признать", — сказал Слямжар Ахметжаров.

Очевидно, что казахстанская экономика зависит от полезных ископаемых. Ресурсозависимость привела к тому, что стали очень чувствительны к внешним шокам, глобальному кризису.

"Как следствие всех этих факторов, мы стали свидетелями январских событий, когда произошла массовая социальная мобилизация граждан. И поэтому в данном контексте конституционные поправки являются частью политической трансформации Казахстана. Конституционные поправки во многом нацелены на демократизацию политической системы нашей страны. Поправки будут способствовать отходу от излишней концентрации президентских полномочий, усилению парламента. Важным новшеством является модернизация избирательного процесса. Теперь у граждан будет возможность голосовать за конкретных представителей, усиливается роль местных представительных органов власти: теперь президент будет на альтернативной основе вносить не менее двух кандидатов на рассмотрение депутатов маслихатов", — ещё раз разъяснил Слямжар Ахметжаров.

Он отметил, что сейчас в Казахстане открывается окно возможностей, для этого присутствуют все важные элементы: есть запрос со стороны общества на политические изменения, есть политическая воля главы государства внедрить эти изменения и есть те самые необходимые реформы в виде конституционных поправок, которые нацелены на новые политические преобразования.

По мнению исследователя Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" в Москве Мираса Жиенбаева, в вопросе проведения референдума самое важное — это концептуальная значимость государства к применению подобного механизма, референдума как высшей формы выражения власти народа.

"И это в значительной степени отразится на политической культуре нации, гражданском самосознании наших граждан. Тот факт, что речь идёт о поправках в Конституцию — самый главный закон нашей нации, — имеет фундаментальное значение в наши дни. Далеко не все страны прибегают к использованию механизма референдума. А готовность нашего политического руководства называть вещи своими именами и фокусироваться на фундаментальной задаче государства по обеспечению процветания республики и всех её граждан, особенно в нынешних условиях нестабильности, показательна. Трагические события января возвели в новое качество необходимость диалога государства и общества. И в этом случае референдум — совершенно естественная реакция на произошедшие события", — считает Мирас Жиенбаев.

Эксперт отметил, что слышащее государство должно быть усилено, а президент как гарант Конституции и верховенства права делает принципиальную ставку на усиление институтов государственной власти и отхода от персоналистских моделей управления государством. И это создаёт предпосылки для интенсивного рывка в сторону демократии.

"Политическая жизнь казахстанцев после референдума 5 июня значительно расширится. Это важно для всех, особенно для молодых поколений, потому что средний возраст населения Казахстана ежегодно снижается. Во-первых, каждый год рождается всё больше молодых казахстанцев, а средний возраст граждан нашей республики составляет чуть больше 29 лет. С помощью участия в референдуме каждый из нас определяет не только своё будущее, но и будущее наших новых поколений страны в которой мы все будем жить и работать. Референдум — это очень смелый и важный шаг с точки зрения эволюции нашей политической культуры. По сути, этот референдум станет перезагрузкой функционала полномочий всех ветвей государственной власти", — уверен Жиенбаев.

В свою очередь, директор Экспертного института Европейского права и прав человека, доктор юридических наук, профессор Марат Башимов подчеркнул, что референдум поможет осуществления мечты народа о достойной жизни в справедливом обществе.

"Голосуя за внесение изменений и поправок в Конституцию, мы голосуем за сопротивление коррупции, непотизму. "Новый Казахстан" начинается с равенства, справедливости и позитивных изменений. Красной нитью через все конституционные поправки проходят понятные для человека вещи: он хочет жить благополучно, чтобы его дети жили лучше, и президент постоянно на это указывал", — заключил он.