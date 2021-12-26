Покупку двух елок за 23 миллиона тенге объяснили в акимате Семея

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Горожане сошлись во мнении, что такая цена для елок – это дороговато.
На критику отреагировали в городском отделе ЖКХ. В ведомстве пояснили, что искусственные елки высотой 19 и 18 метров были приобретены в Москве. В стоимость покупки входят не только елки, но и ряд сопутствующих расходов, в том числе на украшения.
"Эти елки состоят из следующих частей: корона "Звезда" на центральной площади – длиной 200 сантиметров; 200 штук светодиодных гирлянд по 10 метров; игрушка "Звезда" − 47 сантиметров, 25 штук; игрушка "Звезда" − 36 сантиметров, 220 штук; 245 звездообразных адаптеров питания.
Кроме того, в стоимость включены транспортные расходы из Москвы, а также затраты на сборку и налоги", − говорится в сообщении отдела ЖКХ
Несколькими днями ранее в Семее установили инсталляцию "Звездное небо" стоимостью 10,5 миллиона тенге. А также по городу установят пять новогодних МАФов, общая стоимость которых составила почти 20 миллионов бюджетных тенге.
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