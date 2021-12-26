Покупку двух елок за 23 миллиона тенге объяснили в акимате Семея

Фото: BaigeNews.kz

Жителей Семея удивила стоимость двух новых елок, которые местный акимат приобрел для установки на городских площадях. Власти не афишировали сумму этой закупки, однако осведомленные пользователи сообщили в соцсетях, что эти два новогодних дерева обошлись бюджету в 23 миллиона тенге, передает BaigeNews.kz

Горожане сошлись во мнении, что такая цена для елок – это дороговато.

На критику отреагировали в городском отделе ЖКХ. В ведомстве пояснили, что искусственные елки высотой 19 и 18 метров были приобретены в Москве. В стоимость покупки входят не только елки, но и ряд сопутствующих расходов, в том числе на украшения.





"Эти елки состоят из следующих частей: корона "Звезда" на центральной площади – длиной 200 сантиметров; 200 штук светодиодных гирлянд по 10 метров; игрушка "Звезда" − 47 сантиметров, 25 штук; игрушка "Звезда" − 36 сантиметров, 220 штук; 245 звездообразных адаптеров питания. Кроме того, в стоимость включены транспортные расходы из Москвы, а также затраты на сборку и налоги", − говорится в сообщении отдела ЖКХ

Несколькими днями ранее в Семее установили инсталляцию "Звездное небо" стоимостью 10,5 миллиона тенге. А также по городу установят пять новогодних МАФов, общая стоимость которых составила почти 20 миллионов бюджетных тенге.