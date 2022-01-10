Покончил с собой начальник ДП Жамбылской области

Начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов покончил с собой, передает BaigeNews.kz Эту информацию подтвердили в ДП региона.Позже в МВД заявили, что обстоятельства смерти Сулейменова выясняются, проводится досудебное расследование.

По данным Telegram-канала Kozachkov offside, после беспорядков в Таразе в отношении Сулейменова было возбуждено уголовное дело.

Жанат Сулейменов родился 22 июля 1962 года в Нуринском районе Карагандинской области. Cлужбу в органах внутренних дел начал с 1980 года.С июля 2003 по февраль 2004 года – заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК.С декабря 2004 по февраль 2009 года – первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Павлодарской области.С февраля 2009 по февраль 2011 года – председатель Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД.С февраля 2011 по февраль 2012 года – председатель Комитета криминальной полиции МВД РК.С февраля 2012 по июль 2013 года – начальник Департамента внутренних дел на транспорте.С октября 2014 по август 2016 года – начальник Департамента внутренних дел Кызылординской области.С августа 2016 по декабрь 2017 года – начальник Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.С декабря 2017 по апрель 2019 года – первый заместитель министра внутренних дел РК.С февраля 2020 года по настоящее время – начальник Департамента полиции Жамбылской областиНагражден медалью "Ерлігі үшін" и орденом "Айбын" ІІ степени.