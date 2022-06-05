"Было похоже на праздник" — журналист из Бельгии о референдуме

Иностранные журналисты поделились впечатлениями о процессе референдума, который сегодня проходит в Казахстане, передает корреспондент BaigNews.kz. На онлайн-марафоне в "Казмедиа Орталыгы" старший корреспондент бельгийского издания "Euractiv.com" Георгий Готев побывал на участках голосования в Нур-Султане и регионах.

"Я родился в Болгарии, но уже 20 лет живу в Бельгии, работаю журналистом. Я буду очень рад сообщить об успешном проведении референдума в Казахстане. То, что я видел сегодня, было похоже на праздник, люди охотно голосовали. Там была прекрасная красивая женщина 80 лет по имени Нургани. Она побеседовала с журналистами и сказала: "Вперед, Казахстан!". Мне кажется, это имеет значение. Эта атмосфера очень хорошая. Я никогда не видел в своей журналистской практике такую хорошую стадию с таким хорошим настроением", — рассказал Готев.

"На одном участке было так весело, что с одной девушкой-корреспондентом "Аргументы и факты" из Москвы, мы станцевали", — поделился главный редактор издания "Financne Noviny" Владимир Бачишин из Словакии.

Бачишин объяснил, когда можно будет увидеть эффект политических перемен после референдума.

"Самое краткосрочное измерение — это участие людей в самом референдуме. Это мы увидим сегодня вечером после оглашения результатов голосования. А с долгосрочной точки зрения эффект будет виден через год-два, когда станет более эффективной экономика. Зависит, скажем так, от того, каким будет состояние холодильника", — отметил главный редактор "Financne Noviny".

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Граждане РК отвечают на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года". Референдум закрепит окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. Предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.

Кроме того, из Конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента.

Голосование началось в 07:00 и продлится до 20:00 по времени Нур-Султана. Всего в день голосования работают свыше 10 тысяч участков, в том числе 65 в 52 зарубежных странах. В избирательные списки включены более 11,7 миллиона казахстанцев при населении республики свыше 19,1 миллиона человек.