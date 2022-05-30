Похитили 167 голов скота: членов ОПГ задержали полицейские
В результате организованной Департаментом криминальной полиции МВД специальной операции совместно с ДП Павлодарской области задержана межрегиональная преступная группа из пяти человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Их задержали с поличным при перегоне 40 голов лошадей, похищенных в Семее. Членов ОПГ подозревают в совершение шести краж скота в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Всего они похитили 167 голов скота.
При обысках у подозреваемых обнаружены ещё 67 похищенных лошадей, автомашина и два мотоцикла. "Группа предусматривала чёткую иерархию и распределение ролей между её участниками. При этом похищенный скот перегоняли в заготовленную для убоя местность, мясо сбывали знакомым мясникам для продажи жителям", — сообщили в полиции.
В отношении преступной группы дополнительно возбуждены уголовные дела по статье 262 УК РК, ("Cоздание, руководство и участие в организованной преступной группе"), предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Для предупреждения и раскрытия краж скота МВД разработаны учебные программы и рекомендации для сотрудников. В регионах созданы специализированные оперативно-поисковые группы по пресечению деятельности скотокрадов. В Уголовный кодекс введена отдельная статья "Скотокрадство", предусматривающая максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также ужесточено наказание за неоднократность, а также кражу с проникновением в помещения (сарай, загон и т. д.). Перевод этих признаков в разряд тяжких преступлений исключает возможности ухода подозреваемых от ответственности в связи с примирением сторон. Эти меры за последние пять лет способствовали сокращению краж скота на 35%, в том числе вдвое сократилось число похищенных животных.
В 2022 году количество краж скота снизилось на 26,9%, улучшена их раскрываемость на 6,7% (61,1%), при этом из похищенных 2618 голов скота найдено и возвращено 1634, или 62,4%.
Для защиты своего скота от преступных посягательств МВД РК рекомендует соблюдать простые нормы безопасности:
— не оставлять скот без присмотра путем заключения трёхсторонних договоров (владелец — акимат — пастух);
— шире применять современные методы контроля за скотом посредством установки GPS-трекеров;
— обязательно таврировать и бирковать скотопоголовье, что окажет положительное влияние на поиски похищенного и утерянного скота, а также разрешения споров среди табунщиков;
— использовать инструменты страхования, предусматривающие страховую защиту от гибели, утраты животных в результате болезней, пожара, несчастных случаев, стихийных бедствий и краж.