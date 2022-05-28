"Пока живу, хочу успеть…" – доску желаний установили на набережной Павлодара

На набережной Павлодара появился новый арт-объект — доска желаний "Пока живу, хочу успеть…", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Арт-объект представляет собой доску, на которой жители и гости города могут написать мелом свои желания и мечты.

В городском акимате рассказали, что этот проект зародился в США. Художник и архитектор Кэти Чанг, потеряв близкого человека, закрасила стены одного из заброшенных домов в Новом Орлеане и написала фразу "Before I die I want…". Любой желающий мог продолжить эту фразу. Уже на следующий день стены были заполнены множеством надписей, которые оставили жители города.

Сегодня аналогичные проекты реализованы в Нидерландах, Новой Зеландии, Мексике, Дании, Китае и многих других странах. Павлодарцам предлагают присоединиться и рассказать, что бы они хотели успеть сделать в жизни.