Пока, 2021: чем закончились главные скандалы в казахстанском спорте

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Чем закончились скандалы в тяжелой атлетике, фристайл-могуле и в женской сборной РК по боксу? Давайте разбираться вместе.

Главные события в казахстанском спорте в 2021 году вспомнил корреспондент BaigeNews.kz. Уходящий год ознаменовался не только провалом на Олимпиаде, но и громкими скандалами внутри цеха - спортсмены делали громкие заявления, компрометирующие тренеров и собственных коллег, выбрасывали медали и публиковали смелые признания.

Чем закончились скандалы в тяжелой атлетике, фристайл-могуле и в женской сборной РК по боксу? Давайте разбираться вместе.

Начнем с лета 2021 года.

ОЛИМПИАДА В ТОКИО

Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио перенесли с лета 2020 года на лето 2021-го. Главное мировое первенство прошло с 23 июля по восьмое августа.

Для многих казахстанцев долгожданные Игры принесли разочарование: казахстанские спортсмены впервые в истории страны вернулись домой с Олимпиады без золотых медалей.

Отечественные атлеты смогли завоевать только восемь бронзовых наград. Добавим, что меньше медалей было только в Сиднее-2000 - семь наград, но в их числе были три золотые и четыре серебряные.

"Бронзу" в Токио завоевали дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец Нурислам Санаев и каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева.



Напомним, тяжелоатлет Игорь Сон стал гостем проекта "Дети маминой подруги". Посмотреть этот выпуск можно здесь.

Мнением по поводу итогов Олимпиады в Токио с автором материала поделился председатель Казахстанского союза спортсменов Азамат Карлыгашев.





"Сейчас уполномоченные органы, Национальный Олимпийский комитет, полностью модернизируют подготовку спортсменов, тренерский штаб. Проведут, надеюсь, работу над ошибками, которые были допущены при подготовке спортсменов к Играм в Токио. Надеемся, что к следующей Олимпиаде, Париж-2024, наша сборная будет блистать", - сказал он.

Председатель Казахстанского союза спортсменов также выразил надежду на то, что к Летним Играм 2024 года в команде появятся новые спортивные имена и звезды.

Кроме того, он отметил, что важно уделять большое внимание повышению престижа профессии тренеров и спортсменов - ведь они отдают своему делу время, здоровье.





На фото: казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев, в категории до 57 килограммов он стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Фото: olympic.kz.

ПАРАЛИМПИАДА В ТОКИО

Для паралимпийцев Игры в Токио оказались более результативными. На Паралимпийских играх в Токио, которые завершились в начале сентября 2021 года, сборная Казахстана завоевала пять медалей.

Тогда золото в пауэрлифтинге принес Давид Дегтярев, серебро - у дзюдоистов Ануара Сариева, Темиржана Даулета и Зарины Байбатиной, бронзу выиграл пловец Нурдаулет Жумагали.



В чем секрет успешного выступления казахстанских спортсменов, корреспондент BaigeNews.kz узнал у главного тренера по парадзюдо РК Жандоса Киянова. Подробности - по ссылке.

СКАНДАЛЫ

Тяжелая атлетика

17 сентября 2021 года стало известно о смерти тяжелоатлета Альберта Линдера. В Федерации тяжелой атлетики прокомментировали трагическое событие.

"Чемпион мира среди юношей, Чемпион Азии, победитель и рекордсмен Универсиады, многократный чемпион Казахстана Альберт был примером того, каких выдающихся достижений можно добиться благодаря упорству, дисциплине и любви к своему делу. Коллектив Федерации тяжелой атлетики Казахстана выражает самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким спортсмена", - сообщили в ФТА.

В этот же день 17 сентября 2021 года стало известно, что в полиции Алматинской области завели уголовное дело после смерти казахстанского тяжелоатлета Альберта Линдера.

Досудебное расследование было начато по статье 105 Уголовного кодекса РК "Доведение до самоубийства".

Смерть спортсмена потрясла казахстанцев. Через несколько дней после трагедии казахстанские тяжелоатлеты Михаил Макеев и Фархат Самарханов выбросили в урну все свои медали и записали видеообращение.

По словам тяжелоатлетов, они поняли, что ни их труд, ни медали стране не нужны

В октябре Бахыта Ахметова отстранили от должности главного тренера национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике.

Это решение было принято в Алматы по итогам рассмотрения министром культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой и руководством Федерации тяжелой атлетики Казахстана жалоб от атлетов и тренеров в отношении тренерского штаба национальной сборной.

7 ноября 2021 года был назначен главный тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике. Им стал Даурен Бекмуханбетов, который, как предполагалось, в дальнейшем сформирует новый состав тренерского штаба.

Однако в начале декабря ряд СМИ сообщил, что Даурен Бекмуханбетов до сих пор не приступил к полномочиям.

7 декабря 2021 года стало известно, что сборную РК по тяжелой атлетике разделят на мужскую и женскую команды.

Такое решение приняла Федерация тяжелой атлетики РК по согласованию с Национальным Олимпийским комитетом РК и Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

"Назначение наставников мужской и женской сборной по тяжелой атлетике будет осуществлено до конца текущего года по итогам Чемпионата мира, который пройдет в период с седьмого по 17 декабря в Ташкенте. Назначение главных тренеров команд, так же, как и формирование тренерского штаба, будет осуществляться на основании утвержденных критериев. Среди них - отсутствие антидопинговых нарушений, отсутствие судимости, наличие соответствующего опыта и результативности", - сообщили в пресс-службе Федерации.

22 декабря скандалы вокруг сборной Казахстана по тяжелой атлетике прокомментировала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова на брифинге в СЦК.

Журналисты задали министру вопрос по поводу нового главного тренера сборной РК по тяжелой атлетике, уточнив, что, по слухам, федерация "вроде бы аннулировала это решение".

Министр ответила, что не может единолично принимать решения о назначении тренера той или иной сборной.

"Согласно закону я не могу просто так назначить главного тренера в той или иной федерации. Это предложение подается федерацией с согласованием Национальным олимпийским комитетом, подается в министерство, в комитет спорта", - ответила Актоты Раимкулова.

Здесь же на брифинге прозвучала информация о том, что в Министерстве культуры и спорта ожидают назначение нового главного тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике.

Как уточнили BaigeNews.kz в Федерации тяжелой атлетики, вопрос о назначении главных тренеров на мужскую и женскую сборную планируется рассмотреть 28 декабря в рамках Бюро исполнительного комитета ФТА РК.

БОКС

Еще одна сборная Казахстана, которая не обошлась без громких скандалов в 2021 году - женская команда по боксу.

4 сентября 2021 года мастер спорта международного класса, боксерша Ангелина Лукас опубликовала на своей странице в Instagram обращение к Елбасы и Президенту страны.

По словам спортсменки, пойти на такой шаг ее вынудила "нездоровая обстановка", сложившаяся в последние годы в национальной команде РК по женскому боксу.

В частности, Ангелина Лукас рассказала о многолетнем конфликте с коллегой по цеху – боксершей Назым Кызайбай.

6 сентября 2021 года стало известно о назначении главных тренеров национальных сборных Казахстана по боксу.Кайрат Сатжанов возглавил мужскую сборную, сменив на этом посту Галымбека Кенжебаева, а женскую - Шамиль Сафиуллин. Его утвердили на место ушедшего по собственному желанию Ерика Алгабека.На скандал по поводу нездоровой обстановки в женской сборной отреагировали в Минкультуры и спорта. Так, восьмого сентября 2021 года в ведомстве сообщили, что взяли дело Ангелины Лукас на контроль.Также в Минкультуры пояснили, что спортсменку отстранили временно.Как сообщили тогда в ведомстве, Федерация бокса на основании рапорта главного тренера по женскому боксу РК Ерика Алгабека, ссылаясь на этику спортсменов РК, дисквалифицировала Ангелину Лукас на неопределенный срок."Поясняем, что в соответствии с Законом "О физической культуре и спорте РК" внесение изменений или дополнений в состав национальной сборной осуществляется Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК по представлению аккредитованной спортивной Федерации по виду спорта. Такое представление в адрес комитета не поступало, в связи с чем Ангелина Лукас не исключалась из состава сборной команды", – сообщали тогда в пресс-службе Минкультуры.

После всех событий в декабре 2021 года Ангелина Лукас дебютировала в профи-боксе, завоевав победу на профессиональном ринге.

Лукас выступила в рамках вечера профи-бокса в Нур-Султане. Ее соперницей стала дебютантка из Украины Светлана Василевская.

К сведению, как рассказал корреспонденту BaigeNews.kz главный тренер женской сборной РК по боксу Шамиль Сафиуллин, Ангелина Лукас не участвовала в Чемпионате РК по боксу и сейчас не является членом сборной РК.

"А может она вернуться в любительский бокс при желании?", - уточнили мы у главного тренера. "Да, может, если она будет призером Чемпионата РК, то она будет в составе нацсборной", - сказал он.

19 октября 2021 года казахстанский спортсмен, экс-член сборной по фристайлу (могулу) Александр Геберт, выступил с видеообращением на своей странице в Instagram Спортсмен рассказал, почему его могли исключить из сборной в 2020 году. Все это время, по словам Александра, он пытался самостоятельно решить вопрос и обращался в различные спортивные инстанции.Однако ответ уполномоченных органов Александра не удовлетворил и он по-прежнему пытается разобраться, за что его исключили из нацкоманды.

Спортсмен сообщил скандальные подробности, в частности, что главный тренер команды якобы заставляла их отдавать ей остатки суточных.

Как уточнил Александр в интервью корреспонденту BaigeNews.kz, речь в видеообращении идет о тренере сборной Казахстана по фристайлу (могулу) Елене Круглыхиной.

22 октября 2021 года тренер сборной Казахстана по фристайлу (могулу) Елена Круглыхина ответила на обвинения бывшего члена команды Александра Геберта.

Круглыхина опубликовала на своей странице в Instagram видеообращение, в котором прояснила сложившуюся ситуацию и подробнее рассказала о каждом моменте из прозвучавшей истории. Например, она объяснила перевод 115 000 тенге на свою банковскую карту.

В тот же день, 22 октября в Минкультуры и спорта РК прокомментировали обвинения экс-члена сборной РК по фристайл (могулу) Александра Геберта в поборах со стороны Елены Круглыхиной.

В Комитете по делам спорта и физкультуры заявили тогда, что обращение Геберта рассмотрят повторно.

"На сегодняшний день Комитетом направлено письмо в Департамент экономических расследований по городу Нур-Султан АФМ РК касательно предоставления информации по принятию окончательного решения по заявлению Александра Геберта на Елену Круглыхину по сбору со спортсменов денежных средств", - сообщили тогда в ведомстве.

22 октября, отвечая на запрос BaigeNews.kz Национальный Олимпийский комитет Казахстана раскрыл условия, при которых спортсмен Александр Геберт может вернуться в сборную РК.

"А. Геберт может быть включен в состав национальной сборной команды при достижении соответствующего спортивного результата - призового места на чемпионате Республики Казахстан или спартакиаде Республики Казахстан. В соответствии с пунктами 7, 7-1 правил формирования составов сборных команд Республики Казахстан по видам спорта аккредитованные республиканские и (или) региональные спортивные федерации по результатам выступления на главных республиканских спортивных соревнованиях предшествующего года проводят отбор кандидатов в состав сборных команд", - сообщил тогда НОК.

Также в НОК тогда отмечали, что по итогам 2020 года Александр Геберт занимал 88 место в рейтинге FIS (Международной федерации лыжного спорта), в 2021 году - 170 место, то есть не показывал высоких спортивных результатов.

На фото: Александр Геберт. Скриншот из его видеобращения в Instagram.

С тех событий прошло чуть больше двух месяцев. Изменилась ли жизнь Александра после всей шумихи в СМИ? Как оказалось, нет.

"История ничем не закончилась. Он также не в сборной РК по фристайл-могулу. Он сейчас работает в детском саду. Мы с ним на связи. К сожалению, ситуация никак не разрешилась", - сказал Азамат Карлыгашев.

"Честно скажу, не знаю, почему так получается. Для этого мы и выходим с инициативой о создании независимого омбудсмена по делам спорта. Уполномоченный орган в сфере спорта словно не хочет видеть, лишь бы этот хайп закончился - и все остается также, как и было. Если бы они правильно реагировали тогда, когда им идут сигналы от спортсменов... Многие этого не понимают, нам приходится обращаться в СМИ, чтобы был резонанс, чтобы хоть кто-то обратил внимание. Потому что ребят жалко...", - резюмирует Карлыгашев.

Иллюстративное фото: казахстанская федерация тенниса, ktf.kz.

"Тот, нарыв, который был, должен был рано или поздно раскрыться. Есть, в том числе и законодательные недоработки. У спортсменов, и тренеров только обязанности, у них нет прав. Много очень вопросов к действующей оплате труда. У нас чемпионы и призеры Олимпиады, чемпионы мира могут получить свою пенсию за спортивное звание, только проработав 20 лет в профессии, то есть, допустим, тренером. Многие спортсмены, призеры 2000-х годов не могут получить свою пенсию в размере 24 МРП, так как не имеют 20-летний стаж в области физической культуры и спорта", - сказал Азамат Карлыгашев.Сейчас союз спортсменов работает над тем, чтобы разработать законодательные инициативы о том, чтобы увеличить размер пенсии за звание до 100 МРП. Так как важно повышать престиж спорта в стране, сказал Карлыгашев."Когда спортсмен попадает в какие-то неприятные ситуации, конфликты, ему некому обратиться. Соответственно, они начинают выступать через соцсети, привлекать внимание к себе, что, наверное, негативно сказывается на спортивном имидже страны. Если это топовый спортсмен, то об этом уже начинают говорить и на международном уровне. В этой связи, мы вышли с инициативой о создании в Казахстане должности - омбудсмена в сфере спорта", - продолжает он.Отвечая на вопрос, почему ничего не изменилось в той же ситуации с Гебертом, спикер отметил, что уполномоченные органы должны слышать спортсменов.Чтобы не заканчивать материал на грустной ноте, давайте вспомним несколько замечательных побед в казахстанском спорте. Например, 2021 год, пожалуй, один из самых важных в истории развития казахстанского тенниса.Так, как напомнили в пресс-службе федерации тенниса РК, первая ракетка Казахстана Александр Бублик в этом году сыграл в двух финалах турниров ATP 250 в Анталье и Сингапуре."Однако самого главного успеха в 2021 году Бублик достиг не в одиночке, а в парном разряде с другим казахстанским теннисистом – Андреем Голубевым. Дуэт дошел до финала "Роллан Гаррос", но в решающей схватке французского шлема уступил хозяевам корта", - напомнили в пресс-службе.На игры в Токио казахстанским теннисистам удалось завоевать рекордные 8 лицензий – в два раза больше предыдущего показателя. Самое удачное выступление в составе команды теннисистов у Елены Рыбакиной, на Играх в Токио она заняла итоговое четвертое место.Пожалуй, приятным подарком к Новому году для многих казахстанцев стал вечер профессионального бокса в Нур-Султане, где главным событием стал бой за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе между казахстанцем Данияром Елеусиновым и аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао.Красивую победу одержал Елеусинов, став новым чемпионом мира по версии IBO в полусреднем весе.

Впереди Олимпийские Игры в Пекине (с 4 по 20 февраля 2022 года), куда казахстанцы уже завоевали порядка 60 лицензий.

Ранее вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев на брифинге в СЦК рассказал, что все члены сборной, которые уже завоевали лицензии, и те, кто соревнуются за лицензии - вакцинированы. Тренеры и весь тот штаб делегации, которые с ними едут, также вакцинированы.

Пожелаем нашим спортсменам здоровья и удачи!



P.S Будем надеяться, что в 2022 году в казахстанском спорте будет как можно больше хороших новостей!