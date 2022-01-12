Погромщикам в Актобе подвозили булыжники

Фото: скриншот

Полицейские Актобе впервые обнародовали видео массовых беспорядков, которые проходили перед областной администрацией 5 января, передает телеканал КТК.

Опубликованы кадры c уличных камер видеонаблюдения на площади перед акиматом. На одном из видео протестующим привезли на грузовой машине целый кузов булыжников, которые потом летели в полицейских.Силовики пытались сопротивляться, но проигрывали в количестве. Один из стражей порядка даже оказался под колесами машины, она проехала по нему. Данияр Сейдуллин до сих пор в больнице, у него множественные переломы."В результате массовых беспорядков причинены телесные повреждения различной степени 17 сотрудникам полиции. Повреждены служебные транспортные средства полиции, спецсредства, средства связи. Изъяты емкости с зажигательной смесью, дубинки, арматуры и камни", — сообщил комендант Актюбинской области Канат Алиев.Областную администрацию протестующие штурмовали дважды. Сначала 5 января днем, но тогда их разогнали. А в ночь на 7 января сотни демонстрантов все-таки зашли в акимат, вернее ворвались, учинили погром в кабинетах чиновников и разграбили их. Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, 300 миллионов тенге."Прежде всего была расхищена большая часть оргтехники, в том числе ноутбуки, компьютеры, фотоаппараты и тому подобное. В остальном были практически перебиты в здании все двери", — рассказал первый заместитель акима Актюбинской области Руслан Хамбаров.