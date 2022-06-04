Пограничники Кыргызстана и Таджикистана договорились об отводе сил от границы

Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести от границы в пункты дисклокации силы и средства, демонтировать инженерные сооружения, сообщает Погранслужба Кыргызстана по итогам переговоров, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на 24kG.
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев назвал обстановку на границе стабильной. По его словам, в Баткен приехали десять врачей. После консилиума решится вопрос о госпитализации раненых в Бишкек.
"Сегодня произошёл конфликт на кыргызско-таджикской границе. Два пограничника пострадали. Я приехал в Баткен по поручению президента Садыра Жапарова. Мы привезли сюда 10 врачей. После консилиума врачей будет решён вопрос о госпитализации раненых в Бишкеке. Сейчас обстановка на границе стабильная. Все пограничные заставы работают в обычном режиме", — сказал Камчыбек Ташиев.
Один из пострадавших находится в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, у второго пострадавшего — средней тяжести.
Перестрелка на кыргызско-таджикской границе произошла сегодня примерно в 12.00 в местности Булак-Башы Баткенского района.