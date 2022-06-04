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Пограничники Кыргызстана и Таджикистана договорились об отводе сил от границы | BaigeNews.kz 4 июня, 00:01
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Фото: kabar

Пограничники Кыргызстана и Таджикистана договорились об отводе сил от границы

Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести от границы в пункты дисклокации силы и средства, демонтировать инженерные сооружения, сообщает Погранслужба Кыргызстана по итогам переговоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24kG.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев назвал обстановку на границе стабильной. По его словам, в Баткен приехали десять врачей. После консилиума решится вопрос о госпитализации раненых в Бишкек.

"Сегодня произошёл конфликт на кыргызско-таджикской границе. Два пограничника пострадали. Я приехал в Баткен по поручению президента Садыра Жапарова. Мы привезли сюда 10 врачей. После консилиума врачей будет решён вопрос о госпитализации раненых в Бишкеке. Сейчас обстановка на границе стабильная. Все пограничные заставы работают в обычном режиме", — сказал Камчыбек Ташиев.

Один из пострадавших находится в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, у второго пострадавшего — средней тяжести.

Перестрелка на кыргызско-таджикской границе произошла сегодня примерно в 12.00 в местности Булак-Башы Баткенского района.
#граница
4 июня, 00:01
912
Журналист

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