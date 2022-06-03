Подросток утонул на глазах у друзей в Актау

Фото: pixabay.com

Один подросток утонул, двоих спасли на "Солдатском пляже" в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Трагедия произошла 2 июня примерно в 17:13.

"Очевидцы сообщили, что напротив жилого массива Приморский утонул 17-летний подросток. Очевидцами спасено два человека. На данный момент водолазами проводится погружение на дно", – уточнили в ДЧС Мангистауской области.

Утонувший был жителем посёлка Бейнеу. В море подросток вышел на специальной доске SUP-board.

Состояние двоих спасшихся подростков удовлетворительное. В медицинской помощи они не нуждаются.