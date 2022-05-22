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Подросток погиб от удара молнии в Актобе | BaigeNews.kz 22 мая, 02:05
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Фото: pixabay.com

Подросток погиб от удара молнии в Актобе

15-летний подросток погиб от удара молнии в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Трагедия произошла 20 мая 19:15 в селе Белогорка.

Молния попала в двух человек, стоявших во время грозы у дома. Подросток скончался на месте, а 27-летнего мужчину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Актобе.

"Пострадавший был в тяжелом состоянии. Точек входа и выхода, которые бывают при воздействии током, то есть открытых ран, у больного нет, но на обеих руках и голенях пятна. При ударе молнией в первую очередь нарушается ритм сердца. Поэтому пациенту делают ЭКГ, капают электролиты, постоянно мониторят состояние, оно стабильное. Если не возникнет осложнений, скоро выпишем", - сообщил корреспондентам газеты "Диапазон" глава облздрава Рустем Исаев.

В ДЧС Актюбинской области напомнили о соблюдении правил безопасности при грозе. Если непогода застала вас на улице:

  • не стоит находиться возле высоких деревьев и линий электропередач;
  • запрещено купаться в водоемах. Вода хороший проводник тока, поэтому при попадании разряда шансов выжить практически нет;
  • не рекомендуется держать в руках длинные металлические предметы, в том числе удочки, зонты;
  • нельзя касаться металлических сооружений и близко к ним подходить;
  • не нужно звонить по телефону, даже если устройство не используется, а просто находится во включенном состоянии, есть вероятность поражения молнией;
  • во время грозы рекомендуется снять с себя металлические предметы и бижутерию.
#непогода #происшествия #Актобе
22 мая, 02:05
2286
Журналист

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