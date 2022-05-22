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15-летний подросток погиб от удара молнии в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Трагедия произошла 20 мая 19:15 в селе Белогорка.

Молния попала в двух человек, стоявших во время грозы у дома. Подросток скончался на месте, а 27-летнего мужчину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Актобе.

"Пострадавший был в тяжелом состоянии. Точек входа и выхода, которые бывают при воздействии током, то есть открытых ран, у больного нет, но на обеих руках и голенях пятна. При ударе молнией в первую очередь нарушается ритм сердца. Поэтому пациенту делают ЭКГ, капают электролиты, постоянно мониторят состояние, оно стабильное. Если не возникнет осложнений, скоро выпишем", - сообщил корреспондентам газеты "Диапазон" глава облздрава Рустем Исаев.

В ДЧС Актюбинской области напомнили о соблюдении правил безопасности при грозе. Если непогода застала вас на улице:

