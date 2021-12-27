Подросток погиб, делая селфи на поезде в Алматы

На станции Алматы двух подросток, делающих селфи, ударило током. Один из них погиб, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу "Қазақстан темір жолы".
Трагедия произошла 27 декабря на станции Алматы в приемоотправочном парке.
" 25 декабря текущего года на станции Тараз при попытке сделать селфи на вагоне поезда погиб 15-летний подросток от удара током контактного провода. Аналогичный случай произошел 27 декабря. Двое подростков, делающих селфи, получили разряд тока высокого напряжения. Один из них погиб на месте. По данным фактам проводятся расследования", — сообщили в пресс-службе АО "НК "ҚТЖ".
В КТЖ обратились к казахстанцам с просьбой быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта и напомнили о правилах безопасности.
"Необходимо переходить железнодорожные пути в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, настилами, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Не делать фото- и видеосъемки на железнодорожных путях, вагонах поездов. Категорически запрещено фотографироваться рядом с проводами под высоким напряжением, на перронах, опасных местах, где легко оступиться. Ни один сверхудачный кадр не стоит здоровья или жизни", — говорится в сообщении пресс-службы АО "НК "Қазақстан темір жолы".