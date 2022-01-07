Подробности задержания Дикого Армана сообщили в МВД

Подробности задержания в Алматы известного криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу Дикий Арман сообщили в МВД РК, передает BaigeNews.kz
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"В Алматы спецподразделениями полиции проведена спецоперация, в результате которой задержаны шестеро членов преступной группировки во главе с лидером ОПГ - гражданином Джумагельдиевым по прозвищу Дикий Арман", - сообщила пресс-служба МВД РК в эфире телеканала "Хабар 24
".
Во время задержания преступники попытались оказать сопротивление.
"Однако благодаря решительным действиям сотрудников полиции эта попытка не увенчалась успехом. При задержании у подозреваемых изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль", - добавили в МВД РК.
Судя по кадрам, представленным в эфире, можно заметить, что задержание происходило в одном из алматинских отелей.
7 января в Алматы задержали известного криминального авторитета Арман Джумагельдиев, известного как Дикий Арман. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД РК. Другие подробности в ведомстве пока не сообщают.
Ранее он заявил, что его избили
участники беспорядков в Алматы. Криминальный авторитет назвал провокаторов врагами и призвал людей остановиться.