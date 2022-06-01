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  • Подробности дела лжесотрудника Антикора Нурбола Каримова раскрыли в ведомстве
Подробности дела лжесотрудника Антикора Нурбола Каримова раскрыли в ведомстве | BaigeNews.kz 1 июня, 17:08
1853

Подробности дела лжесотрудника Антикора Нурбола Каримова раскрыли в ведомстве

Видео с Нурболом Каримовым, представлявшимся сотрудником Антикоррупционной службы, прокомментировали в ведомстве, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором задержанный Антикоррупционной службой Нурбол Каримов якобы вышел в прямой эфир в Instagram и показал задержание водителя, который на автомобиле грубо нарушал ПДД в Алматы.

Антикор напомнил, что Нурбол Каримов с 20 мая с санкции суда находится под стражей сроком на два месяца.
"В отношении него расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий. Кроме того, в ходе досудебного расследования установлен дополнительный факт подстрекательства к даче взятки должностным лицам в Алматы", — рассказали в Антикоррупционной службе.
Каримов мог совершать другие аналогичные преступления и ранее. В случае наличии информации по схожим фактам Антикор просит обращаться к ним по номерам: 1424, +7 702 320 7020.

#мошенники #Антикоррупционная служба
1 июня, 17:08
1853
Журналист

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