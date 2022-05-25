Подпольное казино работало в одном из кафе Костаная

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Подпольный покерный клуб в одном из городских кафе выявили сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

В переоборудованном под игорное заведение кафе обнаружили профессиональный стол, фишки, карты для игры в покер и деньги.

Приговором суда организаторы и соучастники подпольного покерного клуба признаны виновными. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и три месяца. Изъятые вещественные доказательства уничтожены.